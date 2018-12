28 éves hagyomány a pezsgőfutás

Sorra érkeztek a pezsgőfutásra benevező futók Siófok központjába.

„A futás az utolsó etapja a BUÉK rendezvénysorozatnak. Voltak labdajátékok, jeges váltó a jégpályán, az új jégpályánkon lenn a kikötőben, és a végén ugye december 31-én a pezsgőfutással zárul, ami az idén 2019 méter lesz, ugye minden évben egy méterrel hosszabb a táv” – mondta Lapos Gábor, szervező.

Először az óvodások futamát rendezték meg, a kicsiknek 400 métert kellett megtenni, és akár a szüleikkel együtt is futhattak. Minden teljesítő kapott érmet a nyakába, a leggyorsabbakat pedig külön is jutalmazták.

Raliautó vezette fel a felnőttek futamát, több százan vettek részt a pezsgőfutáson, hogy mozogjanak egy kicsit az ünnepek alatt is. Az alig több mint 2 km-t néhány perc alatt lefutották a leggyorsabbak.

„Harmadszor vagyunk itt futni, mi a siófoki kajak-kenu sportegyesület részeként vagyunk itt, eddig is a mi egyesületünk tagjai nyerték meg a legtöbb befutói díjat, úgyhogy most is igyekszünk példát mutatni a városnak” – mondta Domonkos Attila.

Siófokon 1990 óta búcsúztatják sporttal az óévet.