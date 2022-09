22 márka 39 autót jelölt az Év Magyar Autója díjakra

Megosztás itt:

A 2023-es díjakra elsőként a Subaru jelölte az elektromos szabadidő-autók kategóriában a Solterra villanyautót, de az elsők között jelentkezett a Porsche Hungaria több márkája is. A Volkswagen három autót jelölt, az ID.5 GTX az elektromos szabadidő-autók, a Taigo a kis szabadidő-autók, a konnektoros Arteon a hibrid prémium autók között mérettetik meg, a Volkswagen Haszonjárművek márka pedig az ID.Buzz és az ID.Buzz Cargo modelleket indította. Három autóval vesz részt a versenyben a cseh Škoda, a Fabia a kisautók, a frissített Karoq a közepes szabadidő-autók, az Enyaq Coupé iV az elektromos szabadidő-autók táborát szaporítják. Komoly gépekkel érkezett az Audi márka: az S8 az üzleti autók között, az RS e-tron GT pedig a prémium elektromos autók mezőnyében okoz izgalmakat. A spanyol Cupra a Formentort nevezte be a Magyar Év Autója 2023 díjra a közepes szabadidő-autók mezőnyébe. A Stellantis márkák hazai importőre a Citroën C5 X (üzleti autó), a Peugeot 4008 konnektoros változatát (hibrid szabadidő-autó), az új DS 7 E-Tense (hibrid prémium autó), illetve az Alfa Romeo Tonale és a Fiat 500e modelleket nevezte be a versenybe.

Izgalmas küzdelem várható a hazai gyártású autók kategóriájában, ahol egy családi autó mérkőzik meg egy igazi sportautóval: a 2022-es közönségdíjas Suzuki S-Cross és az Audi TT RS között természetesen nem (csak) a lóerők, a kényelem, a csomagtér és a dizájn dönt, hanem a zsűri azt is figyelembe veszi, hogy az adott gyártó milyen arányban járul hozzá a magyar költségvetéshez, foglalkoztatáshoz, régiós jóléthez, valamint a modellek hazai autópiacon betöltött szerepét sem mellőzi.

A Toyota és a Lexus márkák hazai importőre ezúttal is élen járt a nevezésben, a prémium márka az RZ villanyautót és a megújult RX hibridet jelölte, a tömegmárka az Aygo X kis szabadidő-autóval, a Corolla Cross közepes szabadidő-autóval és a bZ4X villanyautóval vesz részt.

A BMW Magyarország három modellt nevezett: az X1 a közepes szabadidő-autók között indul, az M3 Touring a Magyar Év Autója 2023 díjat vette célba (sportautók kategória), a bajorok villanyos szabadidőautója, az iX1 pedig az elektromos szabadidő-autók kategóriában küzd az Év Zöldautója 2023 díjért.

Külön öröm a játék szervezőinek, hogy két új márkát köszönthetnek a résztvevők között, a Mazda először nevezett, a CX-60 modell a nagy szabadidő-autók között, az MX-30 pedig a városi villanyautók között indul. Az

MG importőrsége első évében három autót nevezett, a ZS modell a kis szabadidő-autók, a ZS EV a városi villanyautók, az EHS modell pedig a városi hibridek között versenyez.

Két villanyautót nevezett a Hyundai, a tavalyi győztes Ioniq 5 az elektromos szabadidő-autók kategóriában, az Ioniq 6 pedig a prémium elektromos autók mezőnyében indul. Szintén villanyossal indul a másik koreai márka hazai importőre, a Kia EV6 az elektromos szabadidő-autók között versenyez.

Az Opel a Magyar Év Autója 2023 díjra benevezte a családi autók kategóriába az Astra Sports Tourer modellt, egy klasszikus kompakt kombit. A Honda is egy klasszikussal, a teljesen megújult Civic-kel indul ugyanebben a kategóriában, így itt is komoly harc várható majd az elsőségért. A Nissan márka hazai importőre, a Grand Automotive Kft. két új modellt, a régen várt Ariya elektromos SUV-t és az idén teljesen megújuló X-Trail szabadidő-autót jelölte.

HírTV