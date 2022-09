210 centis harcsát fogtak a pécsi horgászversenyen

Megosztás itt:

Nem bírt ellenállni a felkínált, nyilván nagyon izgalmasan mozgó kárásznak a Malomvölgyi II-es tó egyik kapitális harcsája – számolt be a pecsaktual.hu.

Bár, mint kiderült, hatalmas halról van szó, hiszen 210 centiméteres és 50 kilós volt, ami azt jelenti, hogy elég nyúlánk hareszról van szó, nem volt rajta felesleg.

A halnak szemernyi esélye sem volt a pecással szemben: a profi harcsafogó, a K. E. M. harcsavadász csapat tagja mintegy tíz perc alatt partra húzta, pedig át kellett vonszolnia egy akadós rész felett is.

„Először rendeztünk harcsafogó versenyt az egyesület kezelésében lévő Malomvölgyi II-es tavon – mondta a Pécs Aktuálnak Kecskés Gergő, a Pécsi Horgász Egyesület ügyvezető elnöke, miközben éppen pörköltet főzött a verseny résztvevőinek (nem halból!). – A négynapos nonstop viadalon hat csapat indult, a szerelékeket ezúttal csónakkal be lehetett húzni. Nagy sikere van a versenynek, így aztán jövőre jöhet a folytatás: áprilisban, majd ebben az őszi időszakban is rendezni fogunk egyet-egyet.”

S hogy miért pont a Malomvölgyi II-esen próbálkoznak ilyesmivel? Természetesen azért, mert remek harcsaállománnyal rendelkezik.

„Ki akarjuk használni a tó adottságait, erre pedig tökéletesen alkalmas. Nagyon szép a harcsaállomány, nem csak sok van belőle, hanem kifejezetten tekintélyes példányok is akadnak: idén már fogtak negyvenhárom kilósat is, de biztosak vagyunk benne, hogy élnek a tóban mázsa körüliek is. Nem üldözzük a harcsákat, megbecsüljük ezt az értéket, és építeni akarunk rá – fogalmazott Kecskés Gergő.

Pecaverzum