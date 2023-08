21 márka 39 autót jelölt az Év Magyar Autója díjakra

Megosztás itt:

A szervezők a fenti díjakon kívül kiosztják a közönségdíjat, az Év Beszállítója 2024 díjakat és az Év Autós PR-szakembere elismerést.

A 2024-es díjakra elsőként a Mazda jelölte a szabadidő-autók kategóriában a CX-60 dízelmotorral szerelt változatát, de az elsők között jelentkezett a Porsche Hungaria több márkája is. A Volkswagen négy autót jelölt, a frissített ID.3 a zöld városi autók, az ID.7 a zöld üzleti autók, a kényelemre hangolt Touareg a prémium autók, a T-Cross pedig a városi autók között mérettetik meg. A Volkswagen Haszonjárművek márka az Amarok modellt indította a kishaszonjárművek kategóriában. A cseh Škoda Enyaq Coupé iV-je a zöld szabadidő-autók táborát szaporítja. A spanyol Cupra a Formentor VZ5 modellt nevezte be a Magyar Év Autója 2024 díjra a sportautók mezőnyébe. Az Audi Q8 e-tron a zöld prémium autók mezőnyében okoz izgalmakat.

A megújult Kona két változatát indította a Hyundai, a korábban győztes Kona EV a zöld szabadidő-autók kategóriában, a hibrid Kona pedig a szabadidő-autók mezőnyében indul. A BMW Magyarország három modellt nevezett: az M2 Coupé a Magyar Év Autója 2024 díjat vette célba (sportautók kategória), a bajorok hibrid izomautója, az XM a zöld prémium autók kategóriában küzd az Év Zöldautója 2024 díjért, a teljesen új i5 pedig a zöld üzleti autók között tör elsőségre.

A Stellantis márkák hazai importőre a lágy hibridként is kapható Citroën C5 Aircross (családi autók), a megújult Peugeot 3008 modellcsaládot (szabadidő-autók), az új DS 3 E-Tense villanyautót (zöld városi autók), illetve a konnektorból is tölthető Alfa Romeo Tonale phev és a teljesen elektromos, Év Autója győztes Jeep Avenger modelleket nevezte be a versenybe. Ismét is van Subaru a jelöltek között, az új Crosstrek a szabadidő-autók kategóriában próbál szerencsét.

Egy év kihagyás után visszatért a versenybe hazánk egyik legnépszerűbb márkája, a Ford. A márka hazai importőre a Ranger Raptor izom pickupot a kishaszonjárművek között, a teljesen új, amerikai életérzést közvetítő Bronco modellt a szabadidő-autók között indította. Az MG ebben az évben két villanyautót nevezett, az MG4 modell a zöld városi autók, az MG5 pedig a zöld családi autók mezőnyét gazdagítja.

Az Opel a Magyar Év Autója 2024 díjra benevezte az üzleti autók kategóriába az Astra Sports Tourer modellt, egy klasszikus kompakt kombit. Szintén visszatért a Renault, a teljesen megújult Clio a városi autók között küzd, a vadiúj Rafale a prémium autók kategóriában célozta meg az elsőséget.

A Nissan márka hazai importőre, a Grand Automotive Kft. négy új modellt, a régen várt Ariya elektromos SUV-t (zöld szabadidő-autók kategória), a tavaly teljesen megújult X-Trail szabadidő-autót (családi autók kategória), valamint a Townstar EV személyszállító és kisáruszállító változatát jelölte (zöld családi autók, illetve zöld kishaszonjárművek kategóriák).

A Toyota és a Lexus márkák hazai importőre ezúttal is élen járt a nevezésben, a prémium márka az RZ villanyautót (zöld prémium autók kategória), az új LBX hibridet (szabadidő-autók), valamint a különleges LM modellt jelölte (prémium autók), a hazai piacot vezető tömegmárka a C-HR kis szabadidő-autóval (SUV), a frissített Hilux pickuppal (kishaszonjárművek), az áttervezett Land Cruiser terepjáróval (prémium autók) és a teljesen megújult Prius modellel (üzleti autók) vesz részt a megmérettetésben.

Elmarad a szokásos küzdelem a hazai gyártású autók kategóriájában, ahol ezúttal csak egy autó indul a fődíjért, azaz az Év Magyar Autója 2024 címért. A győri Audi Hungaria a Porsche Hungariával közösen az RS Q3 Sportback modellt nevezte.