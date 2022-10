200 méteres dobással Medgyesi Zsolt lett Európa bajnoka

Megosztás itt:

A tizennyolc versenyző október 1-jén Brassó mellett találkozott, ahol a szervezők két kategóriában, 115 grammban és 125 grammban hirdették meg a versenyt – olvasható a Mohosz beszámolójában.

A szervezők biztosították a 0,25 milliméteres főzsinórt és a dobáshoz használható súlyokat, így e tekintetben mindenki egyenlő eséllyel indult.

Mindkét kategóriában az első négy helyezést díjazták, amihez három érvényes dobás átlagát vették alapul.

Külön díjazták a kategóriánként a legnagyobb dobást, illetve a két kategória legnagyobb dobásának átlagát alapul véve hirdették ki a „Legjobb Atléta 2022” címet.

A magyar páros nagyon szépen szerepelt a versenyen, Fejes László 115 grammos kategóriában 2. helyen végzett (190,869 méteres átlaggal), Medgyesi Zsolt pedig a harmadik helyet szerezte meg 190,637 méteres átlagával.

A 125 grammos kategóriában Medgyesi Zsolt lett a bajnok, 200,690 méteres átlaggal, ami azt is jelentette, hogy a verseny egyetlen 200 méter feletti dobásával – ami 202,982 méter volt –, a legnagyobb dobás díja is Medgyesi Zsolthoz került sőt, a két kategória átlagával a Legjobb Atléta 2022 cím birtokosa is ő lett, így a magyar páros a tíz díjból ötöt hozott haza.

