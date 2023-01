1915-ben volt utoljára ennyire csapadékos a január

Most jött el az idő, hogy elkezdjék pótolni a Velencei-tó vizét a Pátkai-tározóból. Az éghajlatváltozás és az elmúlt évek, az átlagostól jelentősen elmaradó csapadékmennyiség miatt a tó vízszintje már 2021 óta rendkívül alacsony. Szeptember végén az agárdi vízmérce 71 cm-t mutatott.

„Egész testtel süllyedtünk el a hóban” - megszólalt a Magas-Tátrában életveszélybe került magyar tűrázó

Halálközeli élmény volt, és most is fut bennem az adrenalin - erről írt közösségi oldalán Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, aki egy egyszerű téli kirándulásra indult a Tátrába. A kirándulásból majdnem tragédia lett, ugyanis hóviharba keveredtek. A részletekről Várkonyi Gábor számolt be a Híradóban.