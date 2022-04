15 perc alatt 10-en hajtottak tilosba Belső-Erzsébetvárosban

Megosztás itt:

Niedermüller Péter a helyi polgármester – Fotó: Magyar Nemzet /Kurucz Árpád

Egész Budapesten üldözi az autósokat a baloldali városvezetés

Élhetetlen útvesztőt csinált Belső-Erzsébetvárosból Niedermüller Péter, a kerület DK-s polgármestere a „forgalomcsillapítási mintaprojekt” keretében. A Metropol azt tapasztalta, hogy az értelmetlen korlátozások miatt az autósok tömegesen szabálytalankodnak, sokszor mások életét veszélyeztetve ezzel. Több mint egy éve lázadoznak a VII. kerület lakói az autósok kiszorítását célzó önkormányzati intézkedések ellen.

2020 áprilisában hirdette meg Niedermüller Péter Belső-Erzsébetváros fokozatos autómentesítését. A rövid távú cél az volt, hogy a VII. kerület Nagykörút és Kiskörút közé eső részét elkerülje a városon áthaladó forgalom. A hosszú távú tervként pedig azt jelölték meg, hogy csak az hajthasson be autóval, aki ott lakik.

„Vannak, akik semminek sem örülnek”

Először kísérleti jelleggel, 2020. augusztus 10-től vezették be 3 hónapra az új rendet, és a polgármester néhány nap alatt bebizonyította: nem csak Karácsony Gergely tud hatalmas felfordulást okozni a fővárosi közlekedésben. Niedermüller Péter egy hét elteltével elégedetten nyilatkozott az Indexnek: „A lakosság alapvetően örül a változásoknak. Vannak, akik jogosan hívják fel a figyelmet egyes nehézségekre, és vannak, akik semminek se örülnek.”

Egy év után pedig Balogh Samu, Karácsony Gergely kabinetfőnöke ítélte sikeresnek a „mintaprojektet”, mivel szerinte azóta jóval kevesebben autóznak keresztül Belső-Erzsébetvároson. A „forgalomcsökkentést” ugyan a Blaha Lujza tér felújítása közben kialakult tarthatatlan állapotok miatt rövid időre felfüggesztették, de tavaly szeptember közepétől ismét érvénybe lépett az idegtépő közlekedési rend – ami miatt tömegesen szabálytalankodnak az autósok.

Niedermüller-labirintus: forgalomcsillapítás = autósszívatás

Belső-Erzsébetváros „újratervezése” egyebek mellett érinti a Dohány, a Dob, a Nyár, a Nagy Diófa, a Kis Diófa, a Káldy Gyula, a Király és a Wesselényi utcákat, valamint a Klauzál teret. A „forgalomcsillapítás” a legtöbb helyen azt jelenti, hogy az adott egyirányú utca egy rövid szakaszát ellenkező irányúra fordították. Így akadályozzák az utca forgalmát, amitől azt remélik, hogy az autósoknak elmegy a kedvük az áthaladástól. Tény, hogy az ellehetetlenített utcában így kevesebben közlekednek, az autós forgalom azonban jobban megterheli a környező, kisebb utcákat. Emiatt az ott élők több mint egy éve háborognak, követelve vissza a megszokott nyugalmukat, mások pedig a hatalmas kerülők miatt megnövekedő levegőszennyezés miatt aggódnak.

Igazi autóscsapda a Dohány utca

Ha valaki szeretne a Dohány utcán a Kiskörút felől a Nagykörútig haladni, az a Nagy Diófa utcánál szembesül az egyirányúsított szakasszal. Mivel se továbbmenni, se balra kanyarodni nem tud, ezért jobbra kanyarodva ki kell hajtania a Rákóczi útra, ahol ismét csak jobbra tud kanyarodni, és elindulni az eredeti szándékával pont ellenkező irányba. Ezután két lehetősége van folytatni az útját (a térképen kékkel és zölddel)… A „sietősebb” autósok közül sokan nem akarják megtenni a hatalmas és értelmetlen kerülőt, ezért inkább behajtanak a Dohány utca mindössze 50 méteres fordított szakaszába. Ezzel egyrészt egy 30 ezer forintos bírságot kockáztatnak, másrészt veszélyeztetik a többi közlekedő testi épségét. A figyelmetlenebbek vagy rutinból közlekedők egyébként akár a szabályosan behajtó troli mögött haladva „észrevétlenül” is megszeghetik a behajtási tilalmat.

15 perc alatt 10 autó a tilosban: tömegesen szegik meg az autósok a behajtási tilalmat

A Dohány utcában az erzsébetvárosi önkormányzat tavaly szeptembertől a Nagy Diófa utca és a Nyár utca közötti szakaszt egyirányúsította az autósok számára, egyedül a 74-es troli és a kerékpárosok hajthatnak be a Nagykörút felé. Kimentünk a Dohány utca és a Nagy Diófa utca kereszteződéséhez, hogy megnézzük, hányan „rövidítik le” az utat, és hajtanak be a tilosba. Megszámoltuk, hány autós dönt úgy, hogy a hatalmas kerülő helyett inkább kockáztat, és hajt be a forgalommal szemben a rövidke útszakaszra. Az eredmény megdöbbentő: 15 perc alatt 10 autós hagyta figyelmen kívül a sárga kerettel is kiemelt behajtani tilos táblát. A szabálytalankodók közt volt személyautós, robogós, teherautós és taxis is.

