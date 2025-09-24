Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

14 halálos áldozatot követelt Tajvanon a Ragasa nevű óriásvihar + videó

2025. szeptember 24., szerda 15:00 | HírTV

Kínában az óriásvihar miatt leállították a légi közlekedést és az iskolákat is bezárták. Szakértők szerint a globális felmelegedés miatt egyre több, a Ragasához hasonló szupervihar kialakulása várható.

  • 14 halálos áldozatot követelt Tajvanon a Ragasa nevű óriásvihar + videó

Óriási pusztítást hagyott maga után Tajvanon a kínai meteorológusok által a "viharok királyának" nevezett szupertájfun. Az utcákat vastag sárréteg borítja, amely autókat temetett maga alá és házakat öntött el.

A Ragasa nevű óriásvihar 14 áldozatot követelt az ország északi részén, ahol egy tó a gátat átszakítva elöntött egy közelben fekvő települést. Több mint 100 embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

Hong-Kong városában a szupertájfun érkezése előtt 8-as fokozatra emelték a riadót. Ez a szám mindössze két szinttel marad el a maximális 10-től. Ennek nyomán a repülőterek leálltak, az iskolákat bezárták, de az üzletek többsége sem nyitott ki. Amelyek mégis, onnan pillanatok alatt eltűnt az összes áru, mivel a lakosok mindent felvásároltak.

Szakértők szerint az elmúlt időszak egyik legerősebb vihara lehet a Ragasa. A globális felmelegedés miatt pedig egyre több szupervihar kialakulása várható.

További híreink

Már ezért is büntetnek: a sofőrök többsége nem is tud róla

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős letenyei férfi ellen

Idegeskedhetnek a románok: feltárul Erdély valódi múltja

Poloska ellen házilag: ezek a trükkök tényleg működnek!

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Taxisofőr lett a Real Madrid korábbi BL-győztes sztárfocistájából

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

További híreink

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

A kukások egy része nem volt hajlandó felvenni a munkát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
4
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
5
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
6
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
7
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
8
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó
9
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó
10
Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!