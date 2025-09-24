14 halálos áldozatot követelt Tajvanon a Ragasa nevű óriásvihar + videó

Megosztás itt:

Óriási pusztítást hagyott maga után Tajvanon a kínai meteorológusok által a "viharok királyának" nevezett szupertájfun. Az utcákat vastag sárréteg borítja, amely autókat temetett maga alá és házakat öntött el.

A Ragasa nevű óriásvihar 14 áldozatot követelt az ország északi részén, ahol egy tó a gátat átszakítva elöntött egy közelben fekvő települést. Több mint 100 embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

Hong-Kong városában a szupertájfun érkezése előtt 8-as fokozatra emelték a riadót. Ez a szám mindössze két szinttel marad el a maximális 10-től. Ennek nyomán a repülőterek leálltak, az iskolákat bezárták, de az üzletek többsége sem nyitott ki. Amelyek mégis, onnan pillanatok alatt eltűnt az összes áru, mivel a lakosok mindent felvásároltak.

Szakértők szerint az elmúlt időszak egyik legerősebb vihara lehet a Ragasa. A globális felmelegedés miatt pedig egyre több szupervihar kialakulása várható.