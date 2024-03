111 éve nemzetközi ünnep a nőnap + videó

Megosztás itt:

A nemzetközi nőnap többek között a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja. A nőnap megtartását az 1910-ben Koppenhágában megtartott II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszus javasolta. Munkásmozgalomnak indult, és mivel mára követeléseik és céljaik zöme teljesült, inkább nők iránti tisztelet és megbecsülés ünnepe, amit az ENSZ is a világnapok közt tart számon.

A nőnapi figyelmesség megmutatkozik a boltokban is. Az elmúlt napokban egyre több csokoládét, illetve a virágot vesznek, főként a férfiak.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója: "Nőnap kapcsán a tegnapi nap és a mai nap jelentős mértékű forgalmi emelkedést tapasztalunk alapvetően a kisebb bonbonok forgalma emelkedik meg ilyenkor, ami azt jelenti, hogy sokszorosára emelkedik a forgalom ezeknél a termékeknél."

Hazánkban évtizedeken át a hóvirág volt ennek az ünnepnek a jelképe, egészen annak védetté nyilvánításáig.

Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató: ,,Rendkívüli kínálat van nőnapra, nőnapi ajándékokból, amik elsősorban édességek, és virágból állnak, de esetleg valami praktikus tárgy is belekerülhet ebbe a dologba. Azt hiszem, hogy egy ünnepnek a kezdeményezése és az eredője nem annyira fontos, mint az, hogy hagyományozódik és, hogy ma is 2024-ben is van nőnap."

Tátrai Zsuzsanna hozzátette: otthon, családi körben is fontos kifejezni a megbecsülést. Kiemelte, az lenne az igazi, ha a figyelem és az elismerés nem csak az év egy napján lenne része a nők életének.

Fotó: Shutterstock