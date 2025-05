Zöld-fehér győzelem született a vízilabda országos bajnokságon

Megosztás itt:

Nyéki Balázs Bajnokok Ligája-győztes együttese ezzel őrzi több mint hároméves hazai veretlenségét, míg a Vasastól legutóbb 11 esztendeje kapott ki.

A finálé második mérkőzését vasárnap 16 órakor rendezik.

E.ON férfi ob I, döntő, 1. mérkőzés:

FTC-Telekom Waterpolo - VasasPlaket 15-13 (4-3, 5-5, 4-3, 2-2)

--------------------------------------------------------------

gólszerzők: Mandic 4, Argiropulosz 3, Manhercz 2, Vigvári Ve., Jansik Sz., Nagy Ák., Varga Vi., Német, Fekete 1-1, illetve Randjelovic 3, Durdic, Bátori, Lakatos 2-2, Dedovic, Ragács, Sélley, Batizi 1-1

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1-0 az FTC-Telekom Waterpolo javára.

Slobodan Nikic, a Vasas vezetőedzője arra kérte tanítványait, hogy a létező legnagyobb erőbedobással menjenek bele az ütközetbe, ezt láthatóan meg is tették, a zöld-fehérek azonban tudták kezelni a helyzetet és sorra szerezték az emberelőnyöket.

A léigósai által húzott Vasas tartotta a lépést a Bajnokok Ligája-győztessel, a második negyed közepén Bátori Bence volt az első magyar gólszerzője a csapatnak, amivel egyenlített. Ekkor azonban érkezett Sztilianosz Argiropulosz, az FTC görög klasszisa, aki sorozatban három gólt szerezve juttatta magabiztos előnyhöz csapatát. Nikola Dedovic sérülése miatt kiszállt a csatából, a Vasas fiatal magyarjai azonban sokat vállalkozva, bátran játszottak, így a félidőben egyetlen gól volt a különbség (9-8).

A fordulást követően az FTC-nél Vogel Soma helyére Szakonyi Dániel érkezett a kapu elé, de őt is gyorsan "felavatták", a túloldalon pedig Manhercz Krisztián büntetőt rontott. A válogatott kapitánya akcióból tette jóvá hibáját. Nyéki Balázs bajnokcsapata is magas fordulatszámon pörgött, mégsem tudta magáról leszakítani a Vasast, így kétgólos különbségről (13-11) indult a záró nyolc perc.

A piros-kékek két bombagóllal kezdték a negyedet, kiegyenlítve ezzel (13-13), a háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandic azonban egy remek kapáslövéssel újra a Ferencvárost juttatta előnyhöz. Az FTC kapujába Nyéki Balázs visszaküldte Vogel Somát, aki a mérkőzésen talán először védett bravúrral, elöl pedig Mandic nyugtatta meg végleg a zöld-fehér szurkolókat (15-13), hiszen ekkor már csak két perc volt hátra.

"Nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy Dedovic sérülését követően is így tudtak játszani Európa legjobb csapata ellen" - nyilatkozta az M4 Sportnak Slobodan Nikic, aki rendkívül ingerült is volt, mivel véleménye szerint a játékvezetők több véleményes szituációban is Ferencvárost támogatták.

Nyéki Balázs kollégáját "védelmébe véve" azt mondta, nem volt követhető a mérkőzés, rengeteg érthetetlen kontrát ítéltek a bírók.

"Közepes játékkal, de megnyertük a mérkőzést. A végén ugyan nem volt különbség a két csapat játéka között, de nem lőttük be a helyzeteinket, hátul pedig három-négy olyan gólt is kaptunk, amit nem lett volna szabad" - fogalmazott az FTC trénere.

Forrás: MTI

Fotó: MTI