Zalaegerszeg adott otthont idén az atlétikai diákolimpia országos döntőjének

Több próbatétel is várt az atlétikában jeleskedő fiatalokra. Távolugrásban, kislabdahajításban és síkfutásban is megmérették magukat. A szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola csapata 4x100 méteres váltóban megnyerte a diákolimpiát. Többpróbában is a dobogóra készültek.

A többpróba sorozatban 24 ezer tanuló indult idén. A harmadik korcsoport legjobbjai versengtek Zalaegerszegen.

Több, mint 35 éve rendeznek diákolimpiákat a magyar iskolarendszerben. A sportágak körében az atlétika a legnépszerűbb.

Az országos döntőben a legjobb csapatot és a legeredményesebb egyéni versenyzőt is díjazzák.