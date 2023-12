Zaklatással vádolták José Mourinhót

Megosztás itt:

José Mourinho elárulta, még a Manchester United edzőjeként zaklatással vádolta meg egy volt játékosa. Az AS Roma mostani menedzserét még 2016-ban nevezték ki az angol sztárcsapat menedzserének, az Old Traffordon töltött időszaka alatt elhódították a Carabao Kupát és az Európa Ligát.

A portugál szakember a napokban egykori középpályása, John Obi Mikel 'The Obi One Podcast' című műsorában mesélt a karrierjéről. Az egyórás interjú során elárulta, hogy a Unitednél töltött időszaka alatt egy játékos zaklatással vádolta meg, miután félidőben lecserélte őket.

– Amikor a Manchester Unitednél voltam, félidőben lecseréltem egy játékost – mondta Mourinho. "Zaklatással, és megfélemlítéssel vádoltak miatta".

Az ex-United-főnök ezt az esetet ahhoz hasonlította, amikor a Chelsea-ben csereként pályára küldte Nemanja Maticot, majd 28 perccel később mégis lehozta őt.

– Matic azt mondta, szörnyen érezte magát abban a pillanatban. A kispadon ült, a 45. percben tettem be, a 70. perc körül vettem le. Erről is szól az edzősködés, a győzelem érdekében tettem mindent. Muszáj volt változtatnom. Ma már nevetek ezen, hiszen más idők járnak. Ma már apaként is másképp kell viselkedned annál, mint amilyen az apád volt neked. Meg kell változnod a világnak megfelelően.

