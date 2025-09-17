Keresés

Sport

Yamal nem lesz ott a Barca BL-meccsén, Hansi Flick nem hagyta szó nélkül

2025. szeptember 17., szerda 19:08 | MTI
sérülés Barcelona Bajnokok Ligája Hansi Flick Lamine Yamal

Lamine Yamal sérülés miatt kihagyja az FC Barcelona első mérkőzését csütörtökön a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Az elmúlt idényben elődöntős katalán csapat szerdán közölte, hogy a 18 esztendős, Európa-bajnok támadó nem szerepel a Newcastle elleni, idegenbeli találkozóra utazó keretben.

Yamal már a gránátvörös-kékek vasárnapi bajnoki összecsapását is kihagyta, amelyet a Barcelona saját közönsége előtt 6-0-ra nyert meg a Valencia ellen.

Yamal ágyékpanaszokkal bajlódik azóta, hogy visszatért a klubhoz a spanyol válogatottal töltött időszakot követően.

Hansi Flick, a Barcelona trénere elégedetlenségének adott hangot, mivel meglátása szerint Yamal "felesleges perceket" töltött a pályán a Furia Roja két nagyarányú győzelme alkalmával - a bolgárokat 3-0-ra, a törököket 6-0-ra múlta felül a nemzeti csapat.

Flick szerint a válogatottnál tudták, hogy Yamal nem érzi jól magát, mégis játszatták. A szövetség reakciója alapján ugyanakkor nem érkezett jelzés azzal kapcsolatban a Barcelonától, hogy Yamal sérüléssel bajlódna.

