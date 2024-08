Wladár Sándornál kezd betelni a pohár Hosszú Katinka kritikái miatt + videó

Megosztás itt:

Azt kell megérteni ebben a történetben, hogy Kristóf most Párizsban nem csupán győztes lett, hanem hős is lett. És a hősök mindig más utakat járnak - így fogalmazott Wladár Sándor a Magyar Úszó Szövetség hétfői sajtótájékoztatóján. Az elnök elmondta, hogy még mindig nem tudják, hogy a Párizsban egy arany- és egy ezüstérmet nyerő Milák hol, kivel és mennyit készült. Az azonban biztos, hogy a továbbiakban is minden támogatást megadnak a kétszeres olimpiai bajnok felkészüléséhez. Wladár Sándor ezt követően nyilvánosan kért elnézést Milák Kristóftól egy tavaly októberi nyilatkozata miatt.

Wladár Sándor reagált Hosszú Katinka levelére is, amelyben a háromszoros olimpiai bajnok lemondásra szólította fel a honi szövetség teljes vezetését.

Olimpiai bajnokként azért tudna kellett volna, hogy a játékok közepén kijönni egy ilyen acsarkodó nyilatkozattal az a legnagyobb károkat tudja okozni, nemcsak az úszóknak, a nyílt vízi úszóknak, hanem a Párizsban ott lévő teljes olimpiai csapatnak is.

Az elnök továbbá hozzátette, már nem sokáig tűri, hogy Hosszú Katinka nyilvánosan kritizálja őt.