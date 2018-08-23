2018. augusztus 23.,
csütörtök, Bence napja

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Wladár Sándor elnézést kér, de feljelentést tesz

Hír TV

2018. augusztus 23., csütörtök 18:53

Újabb botrány az úszóknál. Ezúttal valaki hangfelvételt készített az elnök Wladár Sándor egy korábbi magánbeszélgetéséből, amelyet a TV2 Tények szerzett meg. A beszélgetésben a szövetség vezetője trágár stílusban beszél Szepesi Nikolett egykori úszónőről. Wladár Sándor utólag bocsánatot kért, de feljelentést tesz a titkos hangfelvétel miatt.

 

 

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