Wimbledon - Rekord pénzdíj, kétmillió fontot kapnak az egyéni bajnokok

Az összdíjazás 40,35 millió fontot tesz ki, ez a tavalyi összeghez képest 11,1 százalékos emelkedés. A koronavírus-járvány miatt egy éve csökkentett nézőszámmal üzemelhettek csak a pályák, a legutóbbi, normál körülmények között megrendezett tornán, 2019-ben 5,4 százalékkal volt kevesebb a pénzdíj.

A sajtó korábban azt feltételezte, hogy az orosz és fehérorosz teniszezők kizárása miatt hozott döntés, mely szerint ezen a viadalon nem osztanak világranglista-pontokat, az összdíjazásban is éreztetni majd a hatását. Ez azonban nem igazolódott be, miután a szervezők végig telt házzal és a torna történetében először a "középső vasárnapon" is tervezett játékkal számolnak.

Az egyelőre még bizonytalan, hogy a "pontok nélküli" játék hány teniszezőt tart majd vissza a részvételtől, a pénzdíj azonban várhatóan ellensúlyozza ezt és sokak számára vonzó lesz.

A főtábla első fordulójában kiesők 50 ezer fontot kapnak, a döntő vesztesei pedig több mint egymillióval vigasztalódhatnak.

MTI