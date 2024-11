Willi Orbán gólt lőtt, de keserű szájízzel vonult le a pályáról

A lipcseieknél a kapus Gulácsi Péter és a hátvéd Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést, amelyen utóbbi a 15. percben egy bal oldali beadásra berobbanva, öt méterről talált a kapuba. Együttese azzal a találattal 1-0-ra vezetett, de hiába volt ezt követően előnyben 2-1-nél és 3-2-nél is, a Szalai Attilát ezúttal is nélkülöző hazaiak a hajrában fordítottak és otthon tartották mindhárom pontot.

