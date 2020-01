Vízilabda Eb: Simán jutott a négy közé a magyar női válogatott

Politikai akcióra és pénzszerzésre használja a Soros György által támogatott alapítvány a gyöngyöspatai roma családokat - mondta a térség fideszes országgyűlési képviselője. Horváth László szerint a gyöngyöspatai szegregációs iskolaügyben közvetlenül az érintett családokkal kell egyeztetni a kártérítésről, mert az ügyben pert kezdeményező alapítvány „eljátszotta hitelét”. Azonnali hatállyal felfüggeszti a kormány a börtönkártérítések kifizetését, az Igazságügyi Minisztérium pedig felülvizsgálja a szabályozást - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A Századvég Alapítvány felmérése szerint a magyarok háromnegyede elutasítja a „börtönbizniszt”. Hazugságnak nevezi saját állításait a győri szavazatvásárlási ügy egyik főszereplője - derül ki a Hír Tv birtokába jutott hangfelvételből. Csonka Mihály a Magyarországi Nemzeti-Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének győri elnöke a fullank.hu-nak arról beszélt korábban, hogyan vásárolt meg a roma önkormányzat szavazatokat az októberi önkormányzati választásra. Csonka Mihály egy titkos telefonbeszélgetésen elismerte, hogy hazugság, amit állított. Eljárást indíthat az adóhatóság az MSZP homályos pénzügyei miatt - írja a Magyar Nemzet. Az ügyészség azt követően fordult a NAV-hoz, hogy Tényi István, a Fidesz korábbi tagja költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen elkövető ellen bejelentést tett. Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot - a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz. Egyre növekszik az érdeklődés a felsőoktatási informatikai képzések iránt, és a kormány továbbra is arra biztatja a fiatalokat, válasszák minél többen az ilyen típusú képzéseket - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Tudatos és következetes munka eredményeként fogadta el az energia- és klímapolitikai stratégiai dokumentumokat a kormány, és ezekben határozott célokat tűzött ki - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Magas kamatozású dollárkötvények visszavásárlását hirdette meg az adósságkezelő egymilliárd amerikai dollár értékben – közölte Varga Mihály. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a lépéssel amellett, hogy csökken a költségvetés kamatterhe, az államadósság devizaaránya és Magyarország stabilitása is javul. A BKV Zrt. 8 százalékos béremelési ajánlatot terjesztett a munkavállalói oldal elé – a cégnél működő Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint ez „megalázóan kevés”. Az ásványvíz- és üdítőital gyártók 2030-ig 50 százalékra növelik az újrahasznosított műanyag alapanyagok arányát a palackokban, és valamennyi cég saját kampányt indít az italcsomagolások szelektív gyűjtésének népszerűsítésére. Vajdaság Autonóm Tartományt érintő együttműködési megállapodást írt alá Horváth Ildikó magyar egészségügyért felelős államtitkár és Zoran Gojković vajdasági tartományi egészségügyi titkár Szegeden. Rendkívüli rendőrfőkapitányi értekezletet tartott Pintér Sándor belügyminiszter Bácsalmáson, a Magyarország schengeni határszakaszán felerősödött migrációs nyomás miatt. Meg kell különböztetni a menekülteket a gazdasági migránsoktól - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs Brüsszelben, a LIBE bizottság ülése után. Az EP-képviselő a Hírt tv-nek adott interjúban elmondta: határozottabb európai fellépésre van szükség, hogy hatékonyabban működjön a határvádelem és minden Európába belépőt regisztrálni kell. Tiszteleten és párbeszéden alapuló, kölcsönösen elfogadható megoldásokat szorgalmaz a horvát uniós elnökség a Magyarországgal és Lengyelországgal szembeni, hetes cikkely szerinti eljárással kapcsolatban. Nukleáris energia nélkül Európa nem tudja megvalósítani a klímasemlegességet 2050-re, ezért az Európai Uniónak be kell fejeznie az atomenergia negatív diszkriminációját - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Prágában. Egy terrorelhárítási akció során őrizetbe vettek hét embert a nyugat-franciaországi Bretagne-ban – a gyanúsítottak olyan radikális iszlamisták, akiket megfigyeltek a titkosszolgálatok. Boszorkányüldözésnek nevezte a hazájában ellene zajló alkotmányos felmentési eljárást Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon. Beni Ganz izraeli ellenzéki vezető kilátásba helyezte a Jordán völgyének annexióját abban az esetben, ha pártja győzelmet arat a március 2-ára kitűzött előrehozott parlamenti választáson - közölte az izraeli sajtó. Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb állami intézmények és a nagykövetségek helyezkednek el. Legalább 12 civil halt meg orosz légicsapásokban Szíria északnyugati részén - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű szervezet. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula asz-Szalbi vette át a meggyilkolt Abu Bakr al-Bagdadi helyét a csoport élén friss hírszerzési értesülések szerint - írta a The Guardian. Feszültséget okozott Ukrajna és Nagy-Britannia között, hogy a brit rendőrség a terrorellenes küzdelemhez kapcsolódó egyik kiadványában tévedésből a szélsőjobboldali szervezetek jelképei között felsorolták az ukrán állam címerét is. Liam Fox volt brit külkereskedelmi miniszter szerint a brit EU-tagság megszűnése után nem lesz lehetséges a teljesen akadálymentes kétoldalú kereskedelem az Európai Unióval. Leégett egy munkásszállónak használt faépület a nyugat-szibériai Tomszk megyében, a tűznek 11 halálos áldozata van - közölte az Interfax hírügynökség. Kétrendbeli, rendkívüli nagy kárt okozó csalás ügyében vádolta meg bűnrészességgel a katonai ügyészség Halil Arszlanov vezérezredest, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének helyettesét - közölte egy katonai bíró Moszkvában. Tizenhárom és fél évi börtönbüntetésre ítélték Kínában Meng Hung-vejt, az Interpol korábbi vezetőjét, miután bűnösnek találták az ellene felhozott korrupciós vádakban. Négyre emelkedett Kínában az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus halálos áldozatainak a száma - jelentették be kínai egészségügyi hatóságok. Észak-Korea felfüggeszti a külföldi turisták fogadását a Kínában újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus miatt - közölte a Young Pioneer Tours nevű, pekingi székhelyű utazási iroda. Iratismertetéssel folyatódott a tömeges kivégzésekkel, terrorcselekménnyel és emberiesség elleni bűntettel vádolt szír férfi, Haszan F. büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken. Letartóztatásba helyezett a Szekszárdi Járásbíróság egy embercsempészettel gyanúsított szír férfit, akit szombaton az M6-os autópálya tolnai szakaszán vettek őrizetbe - közölte a Tolna Megyei Főügyészség. Vádat emeltek egy korábban Lentiben dolgozó benzinkutas ellen, aki a bankkártyás fizetési rendszerben felfedezett hiba kihasználásával több mint kétmillió forint kárt okozott - tájékoztat a Zala Megyei Főügyészség. Jogerősen hat év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy helybéli férfit, aki 2017-ben és 2018-ban Hollandiából behozott kábítószert értékesített Békéscsabán. Beazonosították a kiskőrösi halálos gázolás feltételezett okozóját, akinek az elszámoltatása folyamatban van - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Nemzeti Népegészségügyi Központ: Egerben és Putnokon veszélyes, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren egészségtelen a levegő minősége. Az egész országra figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd veszélye miatt szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat. A magyar női válogatott bejutott vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután 16:3-ra legyőzte Franciaországot. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Besiktas (török) 79:83 Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya megerősítette korábbi szándékát, hogy az idény végén befejezi labdarúgó pályafutását. Az ultrafutó Csécsei Zoltán megjavította a 12 és 24 órás futópados világcsúcsot, 12 óra alatt 155,32 kilométert teljesített, az egynapos új világcsúcs 286,80 kilométer. Dainis Kazakevicset nevezték ki a lett labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává.