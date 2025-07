Vizes vb - Döntőben 4x100-as magyar gyorsváltók

Megosztás itt:

A délelőtti előfutamok során a magyarok közül elsőként Rasovszky Kristóf ugrott medencébe 400 méter gyorson: a tavaly Párizsban a nyíltvízi versenyben olimpiai bajnok magyar klasszis áprilisban az országos bajnokságon magyar csúcsot (3:45.32) úszott ebben a számban, ezt az idejét a reggeli előfutamban nem tudta megközelíteni, 3:48.84 perccel összesítésben csak a 21. lett.

"Az volt a cél, hogy az országos csúcsomhoz közelit, vagy akár jobbat ússzak, ez reális volt szerintem. Nem jött össze, úgy ahogy ezen a világbajnokságon egyelőre semmi. Valami kicsúszott a kezeim közül, és nem tudom, hogyan tudnám összerakni a dolgot úgy, hogy jó legyen" - nyilatkozta az MTI-nek Rasovszky, aki a Szingapúrban a nyíltvízi küzdelmek során az egyéni számokban nem tudott a dobogó közelébe kerülni, ugyanakkor a váltóval így is nyert egy bronzérmet.

"Nem tudom, hol ment félre a dolog, talán az országos bajnokság és a nyíltvízi Európa-bajnokság után nem sikerült harmadszor is csúcsformába kerülni, lehet hogy így a nyár végére egyszerűen elfáradtam. Jövőre, vagy két-három év múlva okosabbnak kell lenni" - tette hozzá Rasovszky.

A szám másik magyar versenyzője, Sárkány Zalán jól kezdte a világbajnokságot, ugyanis egyéni csúcsát (3:47.33) megjavítva, 3:46.82-es idővel a 13. helyen fejezte be.

"Jól éreztem a vizet, ez egy nagyon jó jel az ezerötszáz előtt, hiszen reggel egyéni csúcsot úszni nem könnyű dolog. Ráadásul a 0-s pályán sosem egyszerű, a hajrában óriási hullámokat kaptam" - mondta a vegyes zónában Sárkány, akinek hat nap múlva kell majd helytállnia a leghosszabb medencés versenyszámban, mint azt megjegyezte, az addig hátralevő idő felében keményen edz majd, az ezt követő három napban pedig könnyítés következik.

Férfi 50 méter pillangón Szabó Szebasztián - a szám 2021-es Európa-bajnoka - tőle szokatlan módon nagyon beragadt a rajtnál, a 0.75 másodperces reakcióidejű beugrás pedig a továbbjutásába került, 23.29 másodperces idejével a 17. lett, egyetlen századdal lemaradva a középdöntőről.

"Sejtettem, hogy baj van, amikor a mellettem lévő már csobbant a vízben, én pedig még mindig a levegőben voltam. Az úszás nagyon rendben volt, de sajnos nagyon elrontottam a rajtot, ez az én hibám. Ennél átlagosan több mint egy tizeddel jobban tudok rajtolni, ebben a számban ez ennyit jelent" - mondta az MTI-nek Szabó, aki elárulta, mivel ez a szám bekerült az olimpiai programba, újra előtérbe kerül majd nála a felkészülés során. .

Női 400 méter gyorson Fábián Bettina volt érdekelt, aki a nyíltvízi küzdelmek során a 3 kilométeres kieséses sprintversenyben és a váltóval is bronzérmet nyert. A 20 éves magyar egy futamban úszhatott az amerikaiak legendájával, a kilencszeres olimpiai bajnok Katie Ledeckyvel, végül 4:14.31 perces idővel a 20. helyen búcsúzott. Érdekesség, hogy a futamból végül kizárták a címvédő új-zélandi Erika Fairweathert.

"Már nagyon vártam, hogy vége legyen a világbajnokságnak, amiért jöttem, azt elértem, érmekkel megyek haza. Az elmúlt egy hétben próbáltam magam kipihenni amennyire csak lehet. Egyáltalán nem vagyok most csalódott, mivel mindent kiadtam magamból ebben az úszásban" - mondta Fábián, aki hátsérüléssel bajlódik.

Az első versenynap délelőtti programja a 4x100 méteres gyorsváltók küzdelmeivel zárult, a nőknél a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Senánszky Petra, Ábrahám Minna összeállítású magyar csapat 3:37.04 perces idővel éppen a nyolcadik helyen bejutott a közép-európai idő szerint 14.18 órakor kezdődő fináléba. Senánszky Petra arról beszélt, jól érzik magukat, hogy túl vannak az első versenyen, és bízik benne, hogy a döntőben rá tudnak tenni még egy lapáttal, amivel megdönthetik országos csúcsukat (3:36.77), ezáltal pedig akár előrébb is léphetnek. Pádár Nikolett hozzátette, benne még biztosan jócskán maradt erő a döntőre.

A férfiaknál a Németh Nándor, Kós Hubert, Mészáros Dániel, Jászó Ádám négyes 3:12.71 perces idővel a hetedik helyen került be a döntőbe, amelyet közép-európai idő szerint 14.29 órakor rendeznek.

Kós Hubert a futam után elmondta, sikerült olyan időt úsznia, amit előre eltervezett, innentől kezdve a társakon a sor, ő ugyanis az esti fináléban a tervek szerint már nem úszik, hétfőn ugyanis egyik fő száma, a 100 méter hát vár rá. Németh Nándor első emberként kiváló, 47.87 másodpercet százat úszott: "Az edzőtábor egy kicsit elbizonytalanított, de most ezzel sikerült visszazökkennem. Persze, nem is nagyon volt más választásom, hiszen láttam, hogy előtte milyen időt jöttek a többiek". Jászó Ádám megjegyezte, az is külön motivációt jelentett a csapatnak, hogy néhány perccel korábban a női kvartett is bekerült a fináléba.

Fotó: Ugrai Panna (b2), Pádár Nikolett (j), Senánszky Petra (j2) és Ábrahám Minna (b), a női 4x100 méteres gyorsvátó tagjai a selejtezőfutam után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. július 27-én. A magyar női gyorsváltó bejutott a döntőbe. MTI/Illyés Tibor