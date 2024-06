Vizes Eb: Senánszky Petra aranyérmes 50 méter gyorson

"Nagyon boldog vagyok, mert szerintem a párizsi olimpián ilyen idő kell majd mindenképpen a középdöntőbe jutáshoz. Ez a hely valahogy mindig jó dolgokat hoz ki belőlem, 2019-ben még uszonyos úszásban a világbajnokságon is szép sikereket értem el. Megmondom őszintén, már eléggé vártam a végét, mivel most kapok két nap pihenőt, mielőtt edzőtáborba megyek, a török tengerparton fogok pihenni" - nyilatkozta a harmincéves Senánszky, aki medencés úszóként első Eb-aranyát nyerte egyéniben.

