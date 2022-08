Vizes Eb - Egyelőre nincs akadálya a nyíltvízi úszók versenyének

Megosztás itt:

Szombat délelőtt az 5 kilométeres küzdelmeket még le tudták bonyolítani, a 25 kilométeres viadal azonban káoszba fulladt, mivel a felerősödő szél hatalmas hullámokat kavart, melyek a versenyzőket és a kísérő hajókat is össze-vissza dobálták, ráadásul a célként szolgáló építmény is megrongálódott. Végül a leghosszabb távon nem is hirdettek végeredményt.

Vasárnap reggel az ostiai tengerpartnál hasonlóak a körülmények, mint 24 órával korábban, enyhe szél fúj, a víz kissé hullámzik, a cél és a pályát jelző bóják viszont a helyükön vannak és várják az úszókat.

A rajtlistán hat magyar úszó szerepel (Betlehem Dávid, Gálicz Péter, Rasovszky Kristóf, Balogh Vivien, Olasz Anna, Rohács Réka), közülük Gálicz Péter és Balogh Vivien részese volt a 25 kilométeren történteknek - mindketten halálfélelemről számoltak be a verseny után -, ugyanakkor a bemelegítésen már ők is mosolygósan készültek a rajtra.

A tervek szerint 10 órakor indítják el az olimpiai számot, majd 16 órától a csapatversennyel zárul a kontinensviadal.

Fotó: Gettyimages