Vívó-vb: Ötödik lett a női kardcsapat

Az ellenzéki pártok képviselői nem tartják aggasztónak azt, hogy egyre több fővárosi kerületben és megyeszékhelyen is felrúgják a már megkötött választási megállapodásokat. A Párbeszéd felszólítja a kormányt, hogy emelje a tanárok, a tűzoltók és a rendvédelmi dolgozók bérét. Karácsony Gergely pártja soha egyetlen béremelést sem szavazott meg az elmúlt években – emlékeztetett a Fidesz-frakció. Az LMP Budapesten, a kerületekben, a vidéki városokban és a falvakban is kezdeményezi, hogy a polgármesterek hirdessenek klímavészhelyzetet. A 2020-as költségvetésben nem csupán a családok támogatására jut magasabb, két és félszer akkora összeg, mint 2010-ben, de több pénzt fordítanak az egészségügyre, az oktatásra és nyugdíjra is - hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár. Új CT-t adtak át a balassagyarmati Kenessey Albert Kórházban. Eltűntek a XIV. kerület honlapjáról a korábban ott lévő, bárki számára hozzáférhető szerződések, közbeszerzések és más közérdekű adatok - írja a Magyar Nemzet. Ötvenhárom Pest megyei önkormányzat nyert el több mint 9,2 milliárd forint hazai fejlesztési forrást a települések bölcsődei ellátásának fejlesztésére, korszerűsítésére - közölte Rákossy Balázs államtitkár. Idén csaknem 130 ezer gyerek vesz rész az Erzsébet-táborok programjain - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A megszűnő Országos Képzési Jegyzék helyébe lépő új szakstruktúra kialakítása még javában tart, de egyes területeken már elkészültek a konkrét átalakítási javaslatok - írja a Magyar Nemzet. A monetáris tanács nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén - közölte a Magyar Nemzeti Bank. Letették a dél-koreai Doosan rézfóliagyártó-üzemének alapkövét Tatabányán - a 31 milliárd forintos beruházás kezdetben 181 új munkahelyet teremt, és évente 2,2 millió elektromos autó akkumulátorainak előállításához elegendő rézfóliát gyárt majd. Az Audi 41 milliárd forintból bővíti Győrben a járműgyártási infrastruktúráját, motorfejlesztési központját és az elektromos meghajtásokat gyártó egységét - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Több mint ezer, a világ különböző országaiban élő magyar fiatal vesz részt a Rákóczi Szövetség idei diaszpóraprogramjában - mondta Kun Ferencz, a szövetség alelnöke. Horváth József biztonságpolitikai szakértő a bevándorlók meghívásának tartja, hogy az SOS Méditerranée nevű segélyszervezet újraindította a migránsok mentését a líbiai partok közelében. Az Erdélyi Magyar Néppárt felhívására csaknem ötszázan tüntettek Székelyudvarhelyen az úzvölgyi katonatemető átalakítása és a magyarokat érintő más közelmúltbéli jogtiprások ellen. Az RMDSZ és a többi romániai nemzeti kisebbség képviselőit tömörítő parlamenti frakció is aláírta azt a megállapodást, amelyet Klaus Iohannis elnök kezdeményezett a jogállamiságról és az európai értékekről. Megkezdődött a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyhetes programsorozata a székelyföldi Tusnádfürdőn. Boris Johnsont választották a kormányzó brit Konzervatív Párt új vezetőjévé - Boris Johnson átveszi Theresa Maytől a kormányfői tisztséget is. A brit EU-tagság megszűnési folyamatának végigvitele, az ország egyesítése és a Munkáspárt vezetőjének, Jeremy Corbynnak a legyőzése a következő brit kormány fő feladata - mondta Boris Johnson, a kormányzó Konzervatív Párt új vezetője. A bolgár elnök megvétózta a nyolc amerikai F-16 Block 70-es harci repülőgép beszerzéséről szóló szerződések ratifikációját, amelynek érdekében a szófiai parlament korábban felülvizsgálta a 2019-re előirányzott költségvetést is. Irakban folyamatosan romlik a keresztények helyzete - mondta Benedict Kiely misszionárius atya egy amerikai katolikus lapnak. Újabb nemzetközi tanácskozást tartanak július 28-án Bécsben a 2015-ben megkötött iráni atomalku még részes államai, hogy megkíséreljék megmenteni a megállapodás teljes összeomlását - jelentette be az iráni külügyminisztérium. Az iráni kormány elutasította egy külföldi tengeri misszió létrehozását a Hormuzi-szorosban. Országos áramkimaradás volt Venezuelában - Nicolás Maduro elnök elektromágneses támadásról beszél. Az amerikai kormány jelentősen megszigorítja az illegális migránsok elleni fellépést, lehetővé téve, hogy bírói meghallgatás nélkül kiutasítsák őket az országból. Ha nem emelnek ellene vádat, ismét indul a miniszterelnöki posztért Ramush Haradinaj, aki azért mondott le a koszovói kormány vezetéséről, mert a koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság gyanúsítottként idézte be. 90 éves korában elhunyt Li Peng volt kínai miniszterelnök - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Kiterjedt embercsempész-hálózatot számoltak fel Mexikóban. Leégett egy sátortábor az orosz Távol-Kelet Habarovszki területén - az üdülő gyerekek közül négyen életüket vesztették. Négy nap alatt hétezer hektár erdő lett a lángok martalékává Portugáliában - az erdőtüzekben megsérültek száma 41-re emelkedett. Emberiesség elleni bűncselekménnyel is meggyanúsította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hasszán F.-et, aki ellen terrorizmus miatt indult eljárás. Egy vele azonos irányba haladó autó halálra gázoltak egy 66 éves biciklis férfit a 8-as főúton, Magyarszecsődnél. Halálra gázolt egy kerékpárost a vonat Balatonszéplaknál. Halálra gázolt egy férfit a vonat Hegyfalunál, a vasúti átjáróban. Augusztus 10-től megszűnik a Széna téri autóbusz-állomás, Budapesten - a járatok ezután a Széll Kálmán térről indulnak. A Richter-skála szerinti 2,1-es erősségű földrengés volt Jászberény közelében - károkról nem érkezett bejelentés. A magyar férfi vízilabda-válogatott 10:9-re legyőzte Ausztrália csapatát, ezzel bejutott az elődöntőbe a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Milák Kristóf a legjobb idővel jutott döntőbe 200 méter pillangón a vizes világbajnokságon. Késely Ajna hatodik lett 1500 méter gyorson, a kvangdzsui világbajnokságon. Kozma Dominik hetedik helyen végzett 200 méter gyorson a kvangdzsui vizes világbajnokságon. Az ötödik helyen végzett a magyar női kardcsapat a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. Stollár Fanny legyőzte az olasz Sara Erranit a palermói salakpályás női tenisztorna első fordulójában.