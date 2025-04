Visszavágott a Veszprém a kupadöntős vereségért

Megosztás itt:

One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged 36-33 (17-17)

lövések/gólok: 48/36, illetve 44/33

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 3/2

kiállítások: 12, illetve 14 perc

A Magyar Kupa múlt vasárnapi döntőjében a bakonyiakat 31-30-ra legyőző csongrádiak a két csapat novemberi bajnoki meccsét is megnyerték hazai pályán 28-24-ra, de mivel korábban Csurgón, később pedig Balatonfüreden és Győrben is kikaptak, már nincs reális esélyük az alapszakasz-elsőségre.

A pontokra ennek ellenére nagy szükségük volt, hiszen még nem biztosították a döntőbe jutásukat a Ferencvárossal szemben.

Ők teljes kerettel álltak fel, a hazaiaktól viszont Jehia el-Dera, Mike Ulrich Jensen, Aron Pálmarsson és a kupadöntő legeredményesebb játékosa, a 11 gólt szerzett Bjarki Már Elísson is hiányzott.

A kupadöntő 12. percében a Szeged már hat góllal vezetett, most viszont ügyeltek rá a veszprémiek, hogy ne kerüljenek komoly hátrányba. A hatodik percben ők, hét perccel később már a vendégek álltak jobban két góllal a telt házas Veszprém Arénában. A 18. percben a kupagyőztes kapust cserélt, de a jó iramú, lendületes, kemény játékot hozó első félidő nem a védekezésről és a kapusteljesítményekről szólt, mindkét oldalon szinte alig akad rontott lövés.

A szünet után remekül mutatkozott be a bakonyiak kapujában Palasics Kristóf, és mivel csapatának védekezése is hatékonyabbá vált, a 41. percben - a meccs során először - néggyel vezettek a házigazdák. Az addig rendkívül élvezetes rangadón néhány percig a játékvezetők kerültek reflektorfénybe - az olimpián és világbajnokságon is közreműködő Bíró Ádám, Kiss Olivér duó fújt -, mindkét oldalról két-két embert küldtek ki szinte egyszerre.

Ezt követően ismét a játék került főszerepbe, de annak képe már nem változott, a kevesebb hibával, pontosabban kézilabdázó házigazdák a hajrában is magabiztosabbak voltak és nem engedték ki kezükből a győzelmet. Ők csupán 12, de a vesztes Szeged is csak 11 lövést rontott az egész meccsen.

Sikerének, és a Ferencváros kora esti, győri vereségének köszönhetően a Veszprém biztossá tette helyét az alapszakaszt követő döntőben.

Szergej Koszorotov nyolc, Hugo Descat kilenc góllal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Mario Sostaric hét, Imanol Garciandía hat, Bánhidi Bence öt gólt lőtt.

A két csapat 201. alkalommal játszott egymással tétmeccset, az örökmérleg 138 veszprémi, 56 szegedi siker és hét döntetlen.

A jövő héten mindkét együttes a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében lesz érdekelt, a bakonyiak szerdán a német bajnok SC Magdeburg otthonában, a csongrádiak pedig csütörtökön hazai pályán a BL-címvédő Barcelona ellen lépnek pályára.

korábban:

PLER-Budapest - NEKA 28-28 (14-11)

ETO University HT - FTC-Green Collect 37-35 (21-21)

Fotó: Mikler Roland, a Szeged kapusa (b) és Nedim Remili, a Veszprém játékosa a férfi kézilabda NB I-ben játszott One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged mérkőzésen a Veszprém Arénában 2025. április 18-án. MTI/Illyés Tibor