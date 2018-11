Visszatér a Forma-1-be Robert Kubica

Visszatér a Formula-1-be Robert Kubica. A lengyel versenyző csütörtökön, az Abu Dhabi Nagydíj sajtótájékoztatóján hivatalosan is bejelentette, hogy jövőre ismét részt vesz a száguldó cirkusz versenyein.

„Visszatérni a Forma-1-be életem egyik legnagyobb eredménye” – mondta Kubica, aki utoljára 2010-ben, a Renault színeiben indult F1-es futamon.

Kubica 2011-ben szenvedett súlyos kézsérülést, azóta próbálkozik a visszatéréssel. A 33 éves versenyző az újonc brit George Russell csapattársa lesz a 2019-es szezonban.

Kubica 2006-ban mutatkozott be az F1-ben, és 2010 év végéig 76 futamon indult, 12-szer állt dobogón, egyetlen győzelmét pedig a 2008-as Kanadai Nagydíjon aratta. A lengyel pilóta 2010-ben már a Renault-nál versenyzett, és ott kezdte volna meg a 2011-es idényt is, ám februárban egy olasz ralin balesetet szenvedett, és jobb keze súlyosan megsérült, máig sem tudja százszázalékosan használni. Tizenegy hétig volt kórházban, aztán felépülését követően ismét versenyezni kezdett: 2013-2016 között a rali-vb-n indult, időközben pedig Formula-E, illetve GP3-as autókat tesztelt. Kubica tavaly már több alkalommal tesztelt Forma-1-es versenyautót is, idén pedig a Williams teszt- és tartalékpilótája volt.

„Nagy kihívás volt visszatérni a Forma-1-be, de ami korábban szinte lehetetlennek tűnt, most úgy tűnik, mégis lehetséges” – nyilatkozta a bejelentés után a lengyel versenyző.

Hozzátette: „Hosszú utat tettem meg idáig, és most következnek az új kihívások a Willamsszel.”