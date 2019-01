Világszerte egymillióan követik majd a Super Bowlt

Már gőzerővel készülnek Atlantában az amerikai foci nagydöntőjére, a Super Bowlra. A vasárnapi finálét világszerte egymilliárd ember követi. A helyszínre egymillió szurkolót várnak, ebből 70 ezernek jut hely a stadionban. A biztonságra idén is kiemelten figyelnek.

Fegyveres őrök strázsálnak az atlantai Mercedes-Benz Stadion oldalában. Itt tartják vasárnap a világ egyik legnagyobb sporteseményét, az amerikai futballbajnokság nagydöntőjét, a Super Bowl-t. A városba több mint 1 millió embert várnak a hétvégére. A hatóságok komolyan készülnek az eseményre, de nem csak a fizikai biztonságra ügyelnek.

„Már előzetesen vizsgáltuk a gyanús jegyüzéreket és büszkén mondhatom, hogy az erőfeszítéseinknek hála 33 személyt őrizetbe vettünk. Emellett kiképeztünk állami és helyi szereplőket, hogyan szúrják ki a jegyüzéreket” – mondta Kristjen Nielsen, belbiztonsági miniszter.

A mérkőzésen a New England Patriots és a Los Angeles Rams csap össze. A kosok először játszanak a Super Bowlban, mióta a Los Angelesbe költöztek. A csapat mindössze 33 éves vezetőedzője úgy érzi felkészülten várják a mérkőzést.

„Nem sokat változik az edzésmunkánk, de mindenképpen felkészítjük a játékosokat a hosszabb szünetekre, különösen ami a félidőben várható. Nyilván lesznek konkrét változtatások, de az edzői stáb felkészült, hogy ezeket végrehajtsuk. Jó érzéseink vannak ezzel kapcsolatban, abban bízunk, hogy ezek működni fognak” – mondta Sean McVay.

A Patriots kilencedik nagydöntőjére készül Tom Brady vezetésével, ebből eddig ötöt nyertek meg. Tavaly is ott voltak a fináléban, de akkor kikaptak. A irányító szerint a csapat most is a saját játékát játssza majd.

„Nem érdekel, hogy alakul, amíg mi több pontot szerzünk, mint az ellenfél én boldog leszek. Az ilyen meccseken apróságok döntenek, de sok lehetőségünk lesz. Sok mindenen túl vagyunk, azt hiszem, hogy ilyenkor a végsőkig kell küzdened” – mondta a Patriots legjobbja.

A héten az Egyesült Államok középső részét sarkvidéki időjárás sújtotta, a déli Georgia államban azonban hétvégére száraz időt jósolnak. Az Atlanta stadionjának azonban amúgy is behúzható a teteje, így a 70 ezer néző akkor sem ázna el, ha rosszabbra fordulna az időjárás vasárnapig. A találkozó magyar idő szerint már február 4-én, 0:30-kor kezdődik.