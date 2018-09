Világliga: javított a magyar válogatott

Javított a szerdai, németektől elszenvedett vereség után a magyar férfi vízilabda-válogatott a Berlinben zajló Világkupán. Märcz Tamás csapata 9-8-ra győzött Ausztrália ellen, így egy győzelemmel és egy vereséggel a négyfős csoport második helyén áll. Folytatás csütörtök este Japán ellen.

A szövetségi kapitány szerint a nyár legösszetettebb játékát nyújtotta a csapata.

„Ezek a játékosok ki voltak éhezve így együtt a sikerre. Nagyon jól dolgoztak a felkészülés alatt, már a németek elleni meccsben is bőven benne volt a győzelem, sőt 7-4 után egy rutinosabb csapat továbbviszi az előnyt, és sima győzelemmel fejezi be a csatát. Nekünk nem sikerült. Érezhető volt a csapatban és bennem is a rossz érzés, hogy eldobtunk egy győzelmet, ugyanakkor mára sikerült ezt feldolgozni, amit bizonyít, hogy a németnél egy erősebb válogatottat sikerült felülmúlni. Három és fél negyedig a nyár legösszeszedettebb játékát nyújtottuk! A végén ezúttal is a rutin hiányzott, hiszen ezt a mérkőzést három-négy góllal nyerhettük volna. Bár jó lett volna a gólkülönbség miatt ez, nem bánkódunk, örülünk a sikernek – már csak azért is, mert azt játszottuk, amit eldöntöttünk, támadásban is, védekezésben is, ráadásul remekül variáltuk a formákat, amire szükség is volt a mérkőzésen. Sokat tanulhatunk ebből a meccsből is, sőt kifejezetten hasznos tanulómérkőzésnek is hívnám, amelyen sok jó egyéni teljesítményt láttam. A rutint megszerzéséért vannak itt sokan a csapatban, nagyon megérdemelték ezt a győzelmet, sokat tettek érte. Holnap sem lesz könnyű Japán ellen, taktikailag alaposan rájuk készülünk, és biztos vagyok abban, hogy legyőzzük őket. Aztán meglátjuk, hogy mindez a csoportban mire lesz elég” – nyilatkozta Märcz Tamás a waterpolo.hu-nak.

Eredmények, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

Magyarország-Ausztrália 9-8 (3-2, 2-1, 4-3, 0-2)

A magyar csapat gólszerzői: Manhercz 4, Kovács G. 3, Zalánki 2

A csoport másik mérkőzésén:

Németország-Japán 14-9 (3-4, 3-1, 3-3, 5-1)

A csoport állása: 1. Németország 4 pont, 2. Ausztrália 2 (22-15), 3. Magyarország 2 (19-20), 4. Japán 0

B csoport:

Szerbia-Egyesült Államok 14-8 (6-3, 3-1, 3-0, 2-4)

Horvátország - Dél-Afrikai Köztársaság 25-2 (7-1, 6-1, 5-0, 7-0)

A csoport állása: 1. Horvátország 4 pont (40-12), 2. Szerbia 4 (35-11), 3. Egyesült Államok 0 (18-29), 4. Dél-Afrikai Köztársaság 0 (5-46)

(Kezdőkép: Madar Dávid/MVLSZ)