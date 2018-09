Világkupa-győztes a férfi vízilabda-válogatott

2018. SZEPTEMBER 16., VASÁRNAP KITILTHATJÁK A MÛANYAG ZACSKÓKAT MAGYARORSZÁGRÓL, JELENTÕS SZIGORÍTÁSOK 2019-TÕL VÁRHATÓK. OKTÓBER 15-IG JELENTHETIK BE TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI IGÉNYÜKET A FÁVAL ÉS SZÉNNEL FÛTÕK. A VISSZAESÕ PEDOFILOK ÉS TÖBBSZÖRÖS SZEXUÁLIS BÛNÖZÕK KASZTRÁLÁSÁRA TETT JAVASLATOT A FIDESZ-FRAKCIÓNAK BOLDOG ISTVÁN. HÁROM TELEPÜLÉSEN TARTANAK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. TISZAVASVÁRIBAN ÉS HÁROMFÁN POLGÁRMESTERT, ALSÓSZENTIVÁNON KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK. ÁTLAGOSAN 16 EZER FORINTOT KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK NOVEMBERBEN, HA A GDP BÕVÜLÉSE MEGHALADJA A 3,5 SZÁZALÉKOT. VARGA MIHÁLY: MINTEGY 288 MRD FT-OT HAGYOTT A KORMÁNY A CSALÁDOKNÁL TAVALY, 23,5 MRD-DAL TÖBBET, MINT 2016-BAN. PÁR HÉTEN BELÜL INDUL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ A NÉPESEDÉSRÕL MONDTA DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA. SEM A JOBBIK, SEM AZ LMP NEM VESZ RÉSZT A GYURCSÁNY FERENC ÁLTAL MEGHIRDETETT MAI TÜNTETÉSEN. GULYÁS GERGELY (FIDESZ): HA GYURCSÁNY VALAMI ELLEN TÜNTETETT, AKKOR AZ MINDIG NÉPSZERÛSÉG-NÖVEKEDÉST HOZOTT A FIDESZNEK. ORBÁN: BRÜSSZELBÕL ZSOLDOSOKAT AKARNAK IDEKÜLDENI, AKIK BE FOGJÁK ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT 180 PERC. A BEVÁNDORLÁSSAL FOGLALKOZÓ ÚJ FIDESZ-KDNP-KABINET VEZETÕJE NÉMETH SZILÁRD LESZ. NAV: A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL SZÓLÓ BEVALLÁST HÉTFÕIG KELL BENYÚJTANI, ÉS A 25%-OS ADÓT IS ADDIG KELL MEGFIZETNI. SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE HELYETTES ÁLLAMTITKÁR: FOLYTATÓDIK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS A FIDESZ ÉS AZ OSZTRÁK NÉPPÁRT KÖZÖTT. PÓTÁPI ÁRPÁD MINISZTERELNÖKSÉGI ÁLLAMTITKÁR: A KORMÁNY LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY MEGÁLLÍTSA MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGCSÖKKENÉSÉT. MEGKÉRDÕJELEZI AZ EP ÁLTAL ELFOGADOTT SARGENTINI-JELENTÉS ÉRVÉNYESSÉGÉT AZ OSZTRÁK ALKANCELLÁR. HEINZ-CHRISTIAN STRACHE KÉRÉSÉRE AZ OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER AZ EU TANÁCSÁNAK VILÁGOS ÁLLÁSFOGLALÁSÁT KÉRTE A JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: LENGYELORSZÁG ÉLNI FOG VÉTÓJOGÁVAL, HA AZ EURÓPAI TANÁCS SZANKCIÓKAT VEZET BE MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. NÉPSZAVAZÁST TARTANA LONDON POLGÁRMESTERE A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL, MERT A KILÉPÉS SÚLYOS GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZ NAGY-BRITANNIÁNAK. CÁPATÁMADÁS ÁLDOZATA LETT EGY HUSZONÉVES SZÖRFÖS A MASSACHUSETTSI PARTOKNÁL, A STRANDOT LEZÁRTÁK. TÛKET SZÚR A SZUPERMARKETEKBEN KAPHATÓ EPREKBE EGY ISMERETLEN AUSZTRÁLIÁBAN, QUEENSLAND ÁLLAM 100 EZER DOLLÁR NYOMRAVEZETÕI DÍJAT TÛZÖTT KI. ELÉRTE KÍNA PARTJAIT A MANGHUT TRÓPUSI VIHAR, AMI LEGKEVESEBB 25 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. EURÓPA AZ EURÓPAIAKÉ, A MENEKÜLTEKNEK IDÕVEL HAZA KELL TÉRNIÜK - MONDTA A DALAI LÁMA EGY SVÉDORSZÁGI KONFERENCIÁN. SZEMBEHELYEZKEDIK A NÉMET ÁLLAMMAL AZ ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK NEVÛ JOBBOLDALI ELLENZÉKI PÁRT - JELENTETTE KI HORST SEEHOFER. FRONTEX: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK FÕ CÉLPONTJA TOVÁBBRA IS A SPANYOL HATÁR. ELFOGADHATATLANNAK NEVEZTE MOSZKVÁNAK A SZKRIPAL-ÜGYBEN TÖRTÉNT BRIT MEGGYANÚSÍTÁSÁT DMITRIJ PESZKOV, A KREML SZÓVIVÕJE. TIZENEGYRE EMELKEDETT A TRÓPUSI VIHARRÁ SZELÍDÜLT FLORENCE HURRIKÁN HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. HOLNAP VIZSGÁLJA MEG PSZICHOLÓGUS AZT A 13 ÉVES LÁNYT, AKIT ÁLLÍTÁSA SZERINT KÉT ISMERT SPORTOLÓ SZEXUÁLISAN ZAKLATOTT. ÁROKBA SODRÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ KÓTAJ BELTERÜLETÉN, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. LEZUHANT EGY FÉRFI A SOMLÓI VÁR FALÁRÓL SZOMBATON, MENTÕHELIKOPTERREL SZÁLLÍTOTTÁK KÓRHÁZBA. KIGYULLADT EGY TÖBB EZER ÖNGYÚJTÓT SZÁLLÍTÓ FURGON ZALAEGERSZEGEN, A LÁNGOKAT MEGFÉKEZTÉK.