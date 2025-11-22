Keresés

2025. 11. 22. Szombat
Világbajnoki felkészülési torna – hosszú idő után kapott ki a magyar válogatott

2025. november 22., szombat 19:08 | MTI
kézilabda magyar válogatott Norvégia magyar vereség

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott idei első vereségét elszenvedve 33-27-re kikapott a házigazdától a világbajnokságot megelőző norvégiai felkészülési tornán, szombaton.

Posten Kupa, női felkészülési torna, 2. forduló:

Norvégia–Magyarország 33-27 (17-16)

----------------------------------

a magyar gólszerzők: Simon 6, Tóvizi, Albek 4-4, Kuczora, Grosch 3-3, Klujber, Szmolek 2-2, Márton, Vámos, Csíkos 1-1

A jövő szerdán rajtoló világbajnokságra hangolódó nemzeti együttes Strauméban találkozott az olimpiai és Európa-bajnok, a legutóbbi vb-n ezüstérmes skandináv vendéglátókkal.

A két együttes legutóbb a tavalyi kontinensviadal bécsi elődöntőjében mérte össze az erejét, az a találkozó 30-22-es norvég sikert hozott, azóta a magyar válogatott valamennyi mérkőzését megnyerte.

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának felvezető anyaga alapján a rivális keretében helyet kapott a Győr jobbszélsője, Emilie Hovden és két balátlövője, Veronica Kristiansen és Kristine Breistöl, valamint a Ferencváros beállója, Vilde Ingstad.

Az MKSZ közösségi oldalának híradása szerint

a találkozó előtt a norvég szövetség elbúcsúztatta egyik legendás játékosát, Camilla Herremet.

A 39 esztendős balszélső olimpián kétszer, világbajnokságon háromszor, Európa-bajnokságon pedig hatszor volt aranyérmes norvég válogatott tagja.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese kezdett jobban (1-4), a norvégok az első játékrész felénél érték utol ellenfelüket. A vendégek ezt követően is tartották a döntetlen körüli eredményt, sőt a szünet előtt a vezetést is visszavették, de a pihenőre végül a skandinávok egygólos előnyénél vonulhattak a felek. A második félidő derekán egy ötperces magyar gólcsendre alapozva eltávolodott a ritmust váltó házigazda (25-20), miközben kevésbé volt hatékony a magyar védekezés. A hajrában sikerült faragni a még tovább duzzadt norvég előnyből, így végül a vendéglátó hat találattal kerekedett felül.

A két válogatott 90. egymás elleni mérkőzésén ötven magyar siker és három döntetlen mellett összesen 37., sorozatban 12. alkalommal született norvég diadal.

"Jobban játszottunk, mint az első mérkőzésen" - utalt Golovin Vlagyimir a szerbek 29-25-ös csütörtöki legyőzésére. A szövetségi kapitány kiemelte a kapus Szemerey Zsófit, akinek a teljesítménye az első félidőben nagyban meghatározó volt az állás szorosan tartásában. Kitért rá, hogy a második félidőben a nyolcadik és a 13. perc között csökkent együttese koncentrációja, ez talán a fáradás miatt alakult így meglátása szerint, miközben a norvégok sorra szerezték a könnyű gólokat.

"Bár sok gólt kaptunk, a tempó is nagy volt és a kapura lövések száma is magas volt. Az eredménytől függetlenül örülök, mert az utolsó tizenöt percben is küzdöttünk"

- fogalmazott Golovin, aki fontosnak tartja ezt a találkozót, mivel jó ellenféllel találkoztak, voltak jó megoldások és teljesítmények is együttesében.

A felkészülési tornát vasárnap a spanyol együttes ellen - kevesebb mint 24 órán belül - zárja a magyar válogatott. A holland-német közös rendezésű vb csoportkörében jövő csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz az ellenfél a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban.

Fotó: illusztráció (Gemini)

 

Háború Ukrajnában

