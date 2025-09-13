Keresés

2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail nagy skalppal kezdett szombaton a birkózó-világbajnokságon

2025. szeptember 13., szombat 14:30 | Nemzeti Sport
Zágráb Muszukajev Iszmail Világ- és Európa-bajnok birkózó zágrábi birkózó-világbajnokság

Muszukajev Iszmail a szabadfogású 70 kilogrammosok selejtezőjében megverte az albániai színekben versenyző Islam Dudaevet, majd az orosz Szaijin Kozirik felett aratott diadalával negyeddöntőbe jutott. Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg) remekül kezdett, két győztes meccsel ugyancsak negyeddöntős.

  • Világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail nagy skalppal kezdett szombaton a birkózó-világbajnokságon

A cikk a Nemzeti Sport honlapján is elérhető.

A Zagreb Arenában rögtön az első mérkőzésen igazi rangadóra került sor, hiszen két 65 kilogrammos klasszis találkozott egymással a szokottnál egy kategóriával feljebb, 70 kilóban: világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail és az albán színekben olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok Islam Dudaev mérte össze a tudását egymással. Muszukajevnek volt miért visszavágnia, emlékezhetünk, a párizsi játékok bronzcsatájában elképesztő mérkőzésen 13:12-es vereséget szenvedett Dudaevtől, így karrierje során második alkalommal csúszott le hajszállal az olimpiai dobogóról.

Az első menetben felmérték egymást a felek, Dudaevet valamivel aktívabbnak látták a bírók, így Muszukajevvel szemben elrendelték a harminc másodperces aktivitási időt, ami alatt nem sikerült akciót végrehajtania (0:1). A második három percben megindult az FTC kiválósága, azonban a lábra támadását és a mögé kerülési kísérletét is remekül védte riválisa. Viszont kiharcolta, hogy aktivitási időt rendeljenek el Dudaevvel szemben, ezúttal sem született akció, tehát Muszukajevnek is járt az egy pont, így már „csak” annyi volt a dolga, hogy kibekkelje a hátralévő egy percet. Ez összejött, tehát 1:1-gyel, később szerzett ponttal diadalmaskodott.

A nyolcaddöntőben az oroszok U20-as világbajnoka, Szaijin Kazirik következett. Muszukajev tartalékolt az első menetben, kiléptetéssel és passzivitási ponttal kétpontos előnyt engedett Kaziriknek. A folytatásban két kiléptetéssel egyenlített, s az utolsó egy percben kétpontos levitellel tette biztossá negyeddöntős helyét. Ott az első számú kiemelttel, a japán bajnokkal, a világ- és Ázsia-bajnoki ezüstérmes Aojagi Josinoszukéval küzdhet meg az elődöntőért.

A 97 kilogrammosok között magyar színekben Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, az idén már nehézsúlyban szereplő Bajcajev Vlagyiszlav is sikerrel vette az első akadályt, passzivitási ponttal, kiléptetésekkel és levitellel 5:2-re nyert az U20-as világbajnoki bronzérmes indiai Rajat Ruhal ellen. A következő akadályt az Európa-bajnoki bronzérmes bolgár Alen Hubulov jelentette, és ezúttal is minden úgy történt a szőnyegen, ahogyan azt sportolónk szerette volna: irányította az összecsapást, két levitellel 4:2-re nyert, ezzel bejutott a negyeddöntőbe.

Fotó: MTI

