2017. október 28.,
szombat, Simon, Szimonetta napja

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Vettel nyerte a Mexikói Nagydíj időmérőjét

Hír TV

2017. október 28., szombat 22:30, frissítve: szombat 22:30

A futamot vasárnap este nyolctól rendezik.

Sebastian Vettel nyerte a Forma 1-es Mexikói Nagydíj időmérő edzését. A Ferrari négyszeres világbajnoka az utolsó pillanatban ugrott az élre a Red Bullos Max Verstappen elé. A harmadik a világbajnoki pontversenyt vezető Lewis Hamilton lett.

Sebastian VettelForma–1

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