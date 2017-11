Vettel nyerte a Brazil Nagydíjat

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6:30 - TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUST TARTOTT A FIDESZ. VENDÉG: EMBER ZOLTÁN LEVENTE KUTATÁSVEZETÕ, IRÁNYTÛ INTÉZET 6:40 - CSOMAGFELADÁSI LIMIT A POSTÁN, AZ EGYÜTT MENESZTENÉ A FELELÕSÖKET. VENDÉG: PATAKI MÁRTON ELNÖKSÉGI TAG, EGYÜTT 8:30 - PERON. VENDÉG: SZÉL BERNADETT MINISZTERELNÖK-JELÖLT, LMP ELLENSZAVAZAT NÉLKÜL, EGYHANGÚLAG ÚJRA ORBÁN VIKTORT VÁLASZTOTTÁK A FIDESZ ELNÖKÉNEK A PÁRT VASÁRNAPI TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN. A FIDESZ ALELNÖKEINEK GULYÁS GERGELYT, KUBATOV GÁBORT, NOVÁK KATALINT ÉS NÉMETH SZILÁRDOT VÁLASZTOTTÁK. ORBÁN KONGRESSZUSI BESZÉDÉBEN A KORMÁNY EREDMÉNYEIRÕL, A NYUGATI VILÁG HANYATLÁSÁRÓL ÉS A SZERINTE GYENGÉLKEDÕ ELLENZÉKRÕL BESZÉLT. ORBÁN: ELSÖPRÕ TÖBBSÉGBEN VAGYUNK, AZ EGÉSZ NYUGATI VILÁGOT LE FOGJUK GYÕZNI, EZT PEDIG A "SOROS-ÜGYNÖKÖK" IS TUDJÁK. VONA GÁBOR ÉS AZ MSZP IS CÉLKERESZTBE KERÜLT A FIDESZ KONGRESSZUSÁN. A JOBBIK IRODÁJÁT KUBATOV GÁBOR SZÉPSÉGSZALONNAK NEVEZTE, AZ MSZP-RÕL PEDIG AZT MONDTA: JÖVÕRE LEHET, HOGY BE SEM JUTNAK A PARLAMENTBE. MSZP: HA MARAD A FIDESZ, MARAD A KORRUPCIÓ ÉS A GYÛLÖLETKORMÁNYZÁS IS. JOBBIK: ORBÁN BESZÉDÉT BÁRMELYIK KIÉGETT PÁRTÁLLAMI VEZETÕ ELMONDHATTA VOLNA. LMP: ORBÁN A MÚLT EMBERE, BESZÉDE EGY ÚJABB GYENGE PRÓBÁLKOZÁS ARRA, HOGY ELFEDJE AZ ORSZÁG VALÓDI PROBLÉMÁIT. DK: A FIDESZ-KONGRESSZUS SZÍNPADÁRA FELVONULT A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV. EGYÜTT: VALÓDI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA HELYETT HAZUDOZÁS ÉS VALÓSÁGTAGADÁS - ENNYIRE FUTOTTA ORBÁNTÓL. ÚJRA LETAGADTA EGY LAKOSSÁGI FÓRUMON A "SOROS-TERV" LÉTEZÉSÉT NAVRACSICS TIBOR. AZ UNIÓS BIZTOS ÚGY FOGALMAZOTT: A KORMÁNY SOROS EGY-KÉT ÚJSÁGCIKKÉRE ÉPÍTETTE FEL A TELJES SOROSOZÓS KAMPÁNYÁT. MIGRÁNSNAK NÉZTÉK A SRÍ-LANKAI ÖNKÉNTES SEGÍTÕKET A PEST MEGYEI PERBÁLON, A 3 FIATALRA RENDÕRT HÍVTAK A HELYIEK. TEK-FÕIGAZGATÓ: JÓL VAN A TÚSZEJTÕK FOGSÁGÁBÓL KISZABADÍTOTT MAGYAR FÉRFI. NÉGYNAPOS ÜLÉST TART A HÉTEN AZ ORSZÁGGYÛLÉS, A KÉPVISELÕK HOLNAP 24 ELÕTERJESZTÉSRÕL SZAVAZHATNAK. A KORÁBBI POLGÁRMESTER FIA, A FÜGGETLENKÉNT INDULÓ SENKÓ BALÁZS LETT AZ ÚJ TELEPÜLÉSI VEZETÕ TILAJBAN. EGYETLEN SZAVAZATKÜLÖNBSÉGGEL VÁLASZTOTTÁK MEG LISZJÁKNÉ BABOLCSAI ERIKÁT LENDVAJAKABFÁN POLGÁRMESTERNEK. VÁRASZÓN AZ EDDIGI FÜGGETLEN ALPOLGÁRMESTER NYERTE AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST. NAGY EREJÛ, 7,3-AS FOKOZATÚ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG VASÁRNAP IRAK KELETI RÉSZÉT, AZ ELSÕ HÍREK SZERINT TÖBB HALÁLOS ÁLDOZAT VAN. AZ ELÕZETES VÉGEREDMÉNY SZERINT BORUT PAHOR HIVATALBAN LÉVÕ ÁLLAMFÕ NYERTE A SZLOVÉN ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁT. KÍNA SZIGORÍTANI FOG AZ ÉSZAK-KOREA ELLENI SZANKCIÓKON - JELENTETTE BE A KÍNAI ELNÖK. MEGSÉRTÕDÖTT DONALD TRUMP, MERT KIM DZSONGUN ÖREGNEK NEVEZTE, MINT ÍRTA: "Õ SOSEM MONDANÁ RÁ, HOGY KICSI ÉS KÖVÉR". AZ AMERIKAI ELNÖK HOZZÁTETTE: NEM TARTJA KIZÁRTNAK, HOGY EGYSZER MÉG BARÁTOK LESZNEK AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTORRAL. KREML: AZ AMERIKAIAK RUGALMATLANSÁGA MIATT MARADT EL A PUTYIN-TRUMP KÜLÖNTALÁLKOZÓ. NÉMET LAP: AZ EU A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG UTÁN A RENDÕRSÉGRE IS KITERJESZTENÉ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT. FELTEHETÕEN AZ ISZLÁM ÁLLAM 400 ÁLDOZATÁNAK MARADVÁNYAIT TARTALMAZÓ TÖMEGSÍRT TALÁLTAK IRAK ÉSZAKI RÉSZÉN. ISMÉT TÖBB TUCAT FELTÉTELEZETT DZSIHADISTÁT VETTEK ÕRIZETBE ISZTAMBULBAN. GYAKORLATOZÁS KÖZBEN LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER IRAK KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, HAT EMBER MEGHALT. FEGYVERESEK KIRABOLTÁK A MERCEDES FORMA-1-ES CSAPATÁT BRAZÍLIÁBAN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. HALOTTASKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT EGY BUSZ MEXIKÓBAN, LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK. ÓRIÁSI NYERSGYÉMÁNTOT TALÁLTAK SIERRA LEONÉBAN, MINDÖSSZE NÉHÁNY HÓNAPPAL AZUTÁN, HOGY TALÁLTAK EGY 709 KARÁTOS DARABOT. OMSZ: ERÕS HIDEGFRONT NYOMÁN TÖBBFOKOS LEHÛLÉS VÁRHATÓ A HÉTEN. VASÁRNAP HAVAZOTT A KÉKESEN, ELÕREJELZÉSEK SZERINT A BAKONYBAN IS ESHET MAJD A HÓ. ÚJRA JÁRHATÓ AZ 54-ES FÕÚT SOLTVADKERTNÉL, AHOL KORÁBBAN EGY BALESET MIATT TELJES ÚTLEZÁRÁS VOLT ÉRVÉNYBEN. HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT EGY SZEMÉLYAUTÓ SZOMBAT ESTE PÉCS HATÁRÁBAN, AZ 57-ES ÚTON. KIÉGETT EGY DIÓFELDOLGOZÓ TARPÁN, EGYELÕRE NEM TUDNI, MI OKOZTA A TÜZET.