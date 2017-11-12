2017. november 12.,
vasárnap, Jónás, Renátó napja

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Vettel nyerte a Brazil Nagydíjat

Hír TV

2017. november 12., vasárnap 22:25

A futam balesetekkel indult, a biztonsági autót a pályára kellett küldeni.

Sebastian Vettel nyerte a forma 1 idei szezonjának utolsó előtti versenyét, a Brazil Nagydíjat. A mezőnyt egy ideig a már világbajnok Lewis Hamilton vezette úgy, hogy a boxból indult. Az interlagosi versenyen utoljára vett részt a brazil Felipe Massa, aki az idény végén visszavonul. Az autóverseny két hét múlva az abu dzabi nagydíjjal zárul.

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Sebastian VettelBrazil Nagydíj

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