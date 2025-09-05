Keresés

2025. 09. 06.
Sport

Vesztettek az ukránok, Gattuso legényei végül bedarálták az észteket

2025. szeptember 05., péntek 22:50 | MTI

A világbajnoki ezüstérmes francia labdarúgó-válogatott 2-0-ra nyert idegenben Ukrajna ellen a vb-selejtezők pénteki játéknapján, az olaszok pedig 5-0-s sikert arattak az észtek ellen Gennaro Gattuso szövetségi kapitány első mérkőzésén.

Michael Olise már a 10. percben vezetést szerzett a lengyelországi Wroclawban rendezett mérkőzésen az ukránok ellen, és a folytatásban is a francia válogatott támadott veszélyesebben, de a szűkös előny a hajráig megmaradt. Aztán a 82. percben Kylian Mbappé eldöntötte a mérkőzést, így az idei Nemzetek Ligája-bronzérmes Franciaország győzelemmel kezdte meg szereplését a selejtezősorozatban.

A júniusban kinevezett Gennaro Gattuso első mérkőzésén irányította szövetségi kapitányként az olasz válogatottat, amely nyomasztó mezőnyfölényben futballozott ugyan Bergamóban, de az első félidőben a tizenhét kapura lövés ellenére nem szerzett gólt.

Fordulás után az olaszok próbálkozásai már eredményre vezettek, és az 58. percben Moise Kean fejesével előnybe kerültek, majd a 69. percben Mateo Retegui, két perccel később pedig Giacomo Raspadori is betalált, sőt, a 89. percben Retegui duplázott. A végeredményt Alessandro Bastoni állította be a 92. percben, de győzelme ellenére a négyszeres világbajnok a csoportjában egyelőre maradt a harmadik helyen.

Eredmények:

B csoport, 1. forduló:

Svájc-Koszovó 4-0 (4-0)

Szlovénia-Svédország 2-2 (0-1)

C csoport, 1. forduló:

Dánia-Skócia 0-0

Görögország-Fehéroroszország 5-1 (4-0)

D csoport, 1. forduló:

Ukrajna-Franciaország 0-2 (0-1)

Izland-Azerbajdzsán 5-0 (1-0)

I csoport:

Moldova-Izrael 0-4 (0-2)

Olaszország-Észtország 5-0 (0-0)

Az állás: 1. Norvégia 12 pont/4 mérkőzés, 2. Izrael 9/4, 3. Olaszország 6/3, 4. Észtország 3/5, 5. Moldova 0/4

L csoport:

Montenegró-Csehország 0-2 (0-1)

Feröer-szigetek - Horvátország 0-1 (0-1)

Az állás: 1. Csehország 12 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 9/3, 3. Montenegró 6/4, 4. Feröer-szigetek 3/4, 5. Gibraltár 0/4

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

