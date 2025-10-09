Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök
Volt némi izgalom, de végül a bakonyiak BL-győzelmet arattak a Kielce felett

2025. október 09., csütörtök 20:49 | MTI
kézilabda Veszprém Kielce Bajnokok Ligája

A Veszprém házigazdaként 35-33-ra legyőzte a lengyel Kielcét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön.

A vendégek egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen.

Eredmény, csoportkör, 4. forduló, A csoport:

One Veszprém HC-Industria Kielce (lengyel) 35-33 (21-15)

-------------------------------------------------------

lövések/gólok: 54/35, illetve 49/33

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 7/6

kiállítások: 8, illetve 12 perc

A magyar bajnoki címvédő keretéből Ahmed Hesam, a vendégektől Klemen Ferlin hiányzott.

Gyors játékkal kezdett mindkét együttes, ebben, illetve kapusteljesítményben is a hazaiak voltak hatékonyabbak. A 13. percben már három, a 22. percben pedig - Nedim Remili találataival és Rodrigo Corrales védéseivel - öt gól volt a Veszprém előnye (16-11).

A lengyeleknek hárommal kevesebb kapura lövésük volt az első félidőben és hárommal többet hibáztak, így a szünetben hat gól volt a hátrányuk.

Az első felvonásban látottakhoz képest meglepően nagyot fordult a játék képe a második félidő elején:

sokkal pontosabban, kevesebb hibával kézilabdázott a Kielce, amely két 3-0-s sorozattal felzárkózott 27-26-ra.

Xavier Pascual Fuertes vezetőedző időkérése után rendezték soraikat a hazaiak, egy 5-1-es szériával ismét megnyugtató előnyre tettek szert. A sok játékmegszakítás miatt ekkor már nem volt olyan lendületes a játék, mint korábban, ezt kihasználva a vendégek egy 4-1-es sorozattal megint felzárkóztak.

Az 58. percben úgy tűnt, hogy Hugo Descat büntetőjével biztossá vált a házigazdák sikere, ám 63 másodperccel a vége előtt a lengyelek hátránya megint csak egy találat volt.

Az utolsó percben Nedim Remili lövése a kapufáról kipattant, a vendégek gyors ellentámadása során két szabálytalanság is történt, a bakonyiak visszakapták a labdát, és Gasper Marguc beállította a 35-33-as végeredményt.

A mezőny legjobbjának megválasztott Remili kilenc, Descat nyolc, Ivan Martinovic és Ahmed Adel öt-öt góllal, Rodrigo Corrales kilenc védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Piotr Jarosiewicz nyolc, Aleks Vlah öt találattal, Bekir Cordalija hét védéssel zárt.

A két csapat huszadik egymás elleni BL-mérkőzésén öt Kielce-győzelem és három döntetlen mellett 12. alkalommal nyert a Veszprém.

A három győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP vendégei lesznek a BL csoportkörében.

Fotó: Ivan Martinovic, a One Veszprém HC (j) és Jorge Maqueda, a Industria Kielce játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott One Veszprém HC - Industria Kielce mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2025. október 9-én. MTI/Vasvári Tamás

 

Háború Ukrajnában

