Verstappen vezetésével kettős Red Bull-siker Imolában, Leclerc hibája után csak hatodik

Megosztás itt:

A Forma–3 futama felszáradó pályán zajlott, a Forma–2 mezőnye pedig megúszta a vizes aszfaltot, a királykategória viszont „nem menekült meg” az esős aszfalttól Imolában, az F2-esek viadala után ugyanis ismét eleredt az eső, a pálya pedig nem száradt fel a startig.

A szezon negyedik – a várakozások szerint kaotikus – viadalának a tegnapi sprint megnyerése után Max Verstappen vágott neki az első, nagy riválisa, Charles Leclerc pedig a második helyről.

A második sor a sprinten nagyot javító Sergio Pérezé és Carlos Sainzé volt (mindketten jól ki tudták használni a rövid futam adta lehetőségeket), a harmadik pedig a McLarené: a brit csapat versenyzői Lando Norris, Daniel Ricciardo sorrendben indultak.

Ami a Mercedest illeti, az előző években domináns alakult pilótái a sprinten sem tudtak javítani, így mindketten a legjobb tízen kívülről indultak: George Russell a tizenegyedik, Lewis Hamilton a tizennegyedikről.

A tegnapi sprinttel ellentétben ma Verstappen kapta el jobban a rajtot, sőt a megtorpanó Leclerc-t Pérez és Norris is leelőzte. A listavezető tehát visszaesett a negyedik helyre. Még rosszabbul járt a csapattárs, Sainz, akit Ricciardo a kavicságyba lökött. A spanyol autója be is ragadt, zsinórban másodszor ért tehát véget a versenye már az első körben (ezúttal teljesen vétlen volt).

Sainz kiesésével és Ricciardo visszaesésével Kevin Magnussen lépett az ötödik, Russell pedig a hatodik helyre. Ez a sorrend egy időre be is fagyott, Sainz kicsúszása miatt ugyanis pályára küldték a biztonsági autót.

Az állás az élen az újraindítást követően sem változott, igaz, Leclerc megpróbálta levadászni Norrist, a célegyenes végén azonban még nem került támadási pozícióba. Eközben a középmezőnyben a másik spanyol, Fernando Alonso pechsorozata is folytatódott: a kétszeres világbajnok autójának oldaldoboza a rajt után, egy Mick Schumacherrel történt ütközés következtében sérült, és bár néhány körig próbálta menteni a menthetőt, végül fel is kellett adnia a versenyt.

Leclerc a nyolcadik körben vitte döntésre a harmadik helyért folyó küzdelmet: sikeresen megelőzte Norrist, és a két Red Bull után vethette magát. Miközben ő igyekezett csökkenteni a hátrányt, Magnussen és Russell kettőse került a figyelem középpontjába, miután a brit felzárkózott a dánra és körökön keresztül támadta őt.

Russell először a tizenkettedik kanyarban szánta el magát, az előzést pedig sikeresen meg is csinálta, közvetlenül utána viszont elmért egy féktávot, így a dán visszaelőzhette őt. A kör végén viszont Russell újra támadott, ezúttal pedig le is zárta a csatát. Magnussennek ezután is védekeznie kellett, Russell előzését követően ugyanis azonnal megérkezett Valtteri Bottas is, aki hasonlóan intenzíven támadta. A finn a tizennegyedik körben át is vette a hatodik helyet a gumikkal egyre jobban küzdő ellenféltől.

A tizennyolcadik körre Leclerc utolérte Pérezt, csatába azonban nem bonyolódott vele, a mexikóit ugyanis kihívták kerékcserére. Autójára ekkor már a száraz pályára alkalmas közepes keverékek kerültek fel (ahogy minden ellenfél autójára is). Pérez a csere után egy rövid időre Leclerc mögé került, a már bemelegített gumikon viszont a mexikói azonnal visszavette a pozíciót.

A huszonkettedik körre Leclerc is felmelegítette a gumikat, és újra támadási pozícióba került Pérezzel szemben, a mexikói azonban rákapcsolt, és néhány körön belül ismét egy másodperc fölé tornászta előnyét.

A legtöbb akciót a futam ezen szakaszában a középmezőny szállította, a Cunoda Juki, Lance Stroll, Esteban Ocon, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo alkotta boly tagjai szinte különbségek nélkül haladtak, néha pedig egy-egy előzési kísérlettel is próbálkoztak, az ideális ív melletti vizes foltok azonban megnehezítették a manőverezést.

Emiatt még ha közel is voltak egymáshoz az említett versenyzők, az erőviszonyok köztük is megmerevedtek, akárcsak az élen és az üldözők között. Verstappen magabiztosan, tíz-tizenkét másodperccel vezetett csapattársa előtt, aki két másodperccel előzte Leclerc-t, majd Norris, Russell, Bottas, Vettel és Magnussen jött – közöttük is mind-mind komoly másodpercek voltak.

A negyvennyolcadik körben aztán végre láttunk egy előzést, miután Cunoda utolérte Magnussent és maga mögé is utasította a dánt. Ezzel pedig Vettel nyomába eredt, aki szintén nem volt elérhetetlen távolságban tőle; néhény körrel később le is vadászta a négyszeres bajnokot.

A negyvenkilencedik körben a Ferrari és Leclerc vitt egy kis fűszert az élmezőny éltébe is, a vörösök ugyanis kihívták monacói versenyzőjüket, és feltették a lágy abroncsokat autójára, amire a Red Bull azonnal reagált, Pérezt és Verstappent is kihívták kereket cserélni. A monacói a csere után támadási pozícióba is került Pérezhez képest, a tizennégyes kanyarnál azonban igyekezetében hibázott, elveszítette uralmát Ferrarija felett, ami a gumifalba csúszott.

Leclerc első vezetőszárnya sérült a koccanástól, ezért a Ferrari kihívta egy cserére, amivel a kilencedik helyre csúszott vissza. Innen kellett gyorsan mentenie néhány pozíciót. Magnussent gyorsan levadászta, majd néhány körrel később Vettelt is. Az utolsó körökre a negyedik helyre előrelépő Russell és a rá fokozatosan zárkózó Bottas (a finn tizenhárom másodpercet dolgozott le) között is kialakult egy csata.

Noha a finn az utolsó körök mindegyikében próbálkozott, Russell keményen védte pozícióját, ennek jutalma pedig egy pontok tekintetében jól fizető negyedik helyezés volt. Leclerc eközben még egy előzést abszolvált, lehagyta Cunodát is, végül tehát a monacói hatodik lett.

Az élen Verstappen zavartalanul futott célba (győzelmével huszonhét pontosra csökkentette lemaradását Leclerc-rel szemben), és Pérez is magabiztosan hozta a második helyet, miközben Norris egy dobogós helyezéssel zárta az imolai hétvégét! Eredmény tekintetében ismét előrelépett tehát a McLaren a kiábrándító kezdés után.

Jó hétvégét produkált az Aston Martin is, Vettel ugyanis végül nyolcadik, Stroll pedig tizedik lett, vagyis kettős pontszerzéssel zártak. A fent felsorolt versenyzőkön kívül Magnussen szerzett még egységeket a versenyen, ő kilencedik lett. A hétszeres bajnok, Hamilton mindössze tizenharmadikként ért célba, miután jóformán a futam egészét Gasly mögé „ragadva” töltötte.

A bajnokság két hét múlva, a világbajnoki menetrendben idén debütáló Miami Nagydíjjal folytatódik, ismét egy más karakterisztikájú, utcai pálya következik.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

M4Sport