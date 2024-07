Verstappen: Mindenki elmehet a fenébe!

Max Verstappen (Red Bull) az előző két Magyar Nagydíjat megnyerte, az idei versenyt viszont szeretné minél előbb elfelejteni. Pedig közvetlenül a rajt után még jól állt a szénája, egy helyet előrelépve a második volt, ezután viszont hátrafelé haladt. Előbb szabálytalannak vélt előzés miatt vissza kellett adnia a második pozíciót Lando Norrisnak (McLaren), majd mindkét kerékcseréjekor veszített egy-egy helyet Lewis Hamiltonnal (Mercedes) és Charles Leclerc-rel (Ferrari) szemben. A futam egy pontján ráadásul el is találta Hamiltont, amiért a leintést követően beidézték a versenybírák. Végül nem kapott büntetést, bár elég büntetés volt neki az Oscar Piastri győzelmével véget ért Magyar Nagydíj is.

