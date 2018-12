2018. DECEMBER 1., SZOMBAT A HORVÁT KORMÁNYFÕ MEGHÍVÁSÁRA HÉTFÕN EGYNAPOS MUNKALÁTOGATÁSRA ZÁGRÁBBA UTAZIK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TÁVIRATBAN FEJEZTE KI RÉSZVÉTÉT GEORGE H.W. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖK HALÁLA MIATT. A KDNP SZERINT NAGYON ALAPOS A GYANÚ, HOGY BRÜSSZEL NAGYON SOK MIGRÁNS SZÁMÁRA IGEN JELENTÕS ÖSSZEGEKET UTALT ÁT A MIGRÁNSKÁRTYÁKRA. A FÕPOLGÁRMESTER PÉNTEKEN KEZDEMÉNYEZTE A BKK VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉT A CÉG ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER PROJEKTJE MIATT. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER SZERINT 2020 KÖRÜL VÁRHATÓ A BUDAPESTI ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER BEVEZETÉSE ECHO TV. KOVÁCS ZOLTÁN DECEMBER 1-JÉTÕL KORMÁNYBIZTOSKÉNT IS TEVÉKENYKEDIK A 2021-ES VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS SZERVEZÉSÉBEN. NOVÁK KATALIN: MÁR A KÉTGYERMEKES CSALÁDOK IS IGÉNYBE VEHETIK A 10 MILLIÓ FORINTOS KAMATTÁMOGATOTT HITELT. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ: DECEMBER ELSEJÉN INDUL A 2019-ES ÉVES E-MATRICÁK ÉRTÉKESÍTÉSE. ÚJABB AFRIKAI SERTÉSPESTIS-MEGBETEGEDÉST ÉSZLELTEK ROMÁNIÁBAN JELENTETTE A NÉBIH. TOVÁBB CSÖKKENT A BÍRÓSÁGOK ÜGYHÁTRALÉKA MAGYAR HÍRLAP. SZEPTEMBERBEN 248 MILLIÓ EURÓ VOLT AZ EXPORTTÖBBLET JELENTETTE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. MEGNYÍLT A CSALÁDSZERVEZETEK JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRA BUDAPESTEN A MILLENÁRIS PARKBAN. A V4-CSOPORT JELENTI EURÓPA JÖVÕJÉT - JELENTETTE KI ORBÁN VIKTOR A BARRANDOV CSEH KERESKEDELMI TELEVÍZIÓBAN PÉNTEK ESTE SUGÁRZOTT INTERJÚJÁBAN. NAGYSZABÁSÚ KATONAI PARÁDÉVAL ÜNNEPELTÉK BUKARESTBEN ERDÉLY ÉS A ROMÁN KIRÁLYSÁG "NAGY EGYESÜLÉSÉT". ROMÁNIA NYUGATI ELKÖTELEZETTSÉGE MELLETT TETT HITET KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ AZ ERDÉLY ÉS ROMÁNIA EGYESÜLÉSÉNEK CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGÉN. A SZÁZ ÉVE TETT GYULAFEHÉRVÁRI ÍGÉRETEK BETARTÁSÁT KÉRI AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT. A ROMÁN-MAGYAR VISZONYT RENDEZÕ ÕSZINTE, EGYENES, NYÍLT PÁRBESZÉDRE SZÓLÍTOTT FEL KÖZLEMÉNYÉBEN A MAGYAR POLGÁRI PÁRT. PÁRIZSBAN ÚJABB ÖSSZECSAPÁSOK VOLTAK A RENDÕRÖK ÉS AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLEN TÜNTETÕ "SÁRGA MELLÉNYESEK" KÖZÖTT, 158 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. A TÜNTETÕK TÖBB AUTÓT FELGYÚJTOTTAK ÉS BARIKÁDOKAT EMELTEK PÁRIZSBAN, 65-EN MEGÉRÜLTEK. ELFOGADHATATLAN AZ ERÕSZAK, FRANCIAORSZÁG VÁLSÁGA CSAK PÁRBESZÉDDEL OLDHATÓ MEG ÍRTA TWITTEREN ANNE HIDALGO PÁRIZS SZOCIALISTA POLGÁRMESTERE. UKRAJNA MÁR SZÁZ 16 ÉS 60 ÉV KÖZÖTTI OROSZ FÉRFITÓL TAGADTA MEG A BEUTAZÁST A HADIÁLLAPOTTAL ÖSSZHANGBAN. AZ EU-S TAGÁLLAMOK TÁMOGATJÁK AZ OLASZORSZÁGGAL SZEMBENI TÚZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT A RÓMAI KORMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE MIATT. 7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG PÉNTEKEN AZ ALASZKAI ANCHORAGE VÁROSÁNAK TÉRSÉGÉT, AZ ÁLLAM KORMÁNYZÓJA KATASZTRÓFAHELYZETET HIRDETETT A TÉRSÉGBEN. ELHUNYT GEORGE H.W. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖK, KILENCVENNÉGY ÉVES VOLT. MEGERÕSÍTETTE A FACEBOOK A NEW YORK TIMES ÉRTESÜLÉSEIT, MELYEK SZERINT INFORMÁCIÓKAT GYÛJTÖTTEK SOROS GYÖRGYRÕL. UKRAJNA MEGTILTOTTA A BELÉPÉST TERÜLETÉRE MINDEN OROSZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ FÉRFINAK 16 ÉS 60 ÉVES KOR KÖZÖTT. AZ EURÓPAI UNIÓ 500 MILLIÓ EURÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉT HAGYTA JÓVÁ UKRAJNA SZÁMÁRA. LEGKEVESEBB 41 PALESZTIN MEGSÉRÜLT A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL TÖRTÉNT IZRAEL ELLENES TÜNTETÉSBEN. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 71-ES FÕÚT BALATONFÜRED ÉS ASZÓFÕ KÖZÖTTI SZAKASZÁN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT GYALOGOST ÜTÖTT EL EGY AUTÓ DUNAÚJVÁROSBAN, EGYIKÜK A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. ELFOGTAK A RENDÕRÖK EGY BRAZIL FÉRFIT, AKI 90 KOKAINKAPSZULÁT CSEMPÉSZETT MAGYARORSZÁGRA. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 22-ES FÕÚTON KISHARTYÁN BELTERÜLETÉN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 1-ES FÕÚTON PÉNTEKEN, ÓBAROK KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KIGYULLADT AZ ATV SZÉKHÁZÁNAK TETEJE PÉNTEK DÉLUTÁN, SENKI SEM SÉRÜLT MEG. LEZUHANT EGY MOTOROS KISREPÜLÕGÉP SÁRVÁR ÉS RÁBAPATY KÖZÖTT PÉNTEKEN, A PILÓTA KIZUHANT A GÉPBÕL ÉS ÉLETÉT VESZTETTE.