Vereség Írországtól

A folytatásra mindkét szövetségi kapitány kettős cserével frissítette a csapatát, a játék képe azonban nem változott: a magyarok akarata érvényesült, az írek csak elvétve tudtak támadást vezetni. Ennek nyomán komolyabb feladata is az ír kapusnak volt: Kelleher előbb Sallai jobb alsó sarokba tartó lövését hárította bravúrral, majd Schäfer próbálkozását is védte. Az idő múlásával teljesen meddővé vált a magyarok labdabirtoklási fölénye, a sok cserétől pedig töredezetté vált a játék. Amikor már úgy tűnt, a nemzeti együttesnek ugyanúgy meg kell elégednie a döntetlennel, mint a három évvel ezelőtti Eb-felkészülés alkalmával, akkor jött a keserű pirula. A hazaiak egy elrontott vendégszögletet követően végigrohantak a pályán és eldöntötték a meccset, így magyarok váratlan vereséget szenvedtek az ír fővárosban.

A kezdést követően nem kellett sokat várni az első magyar helyzetre, mert Sallai jobb oldali elfutása után jól adott középre, azonban Nego rosszul találta el a labdát, így az ír kapus könnyedén védett. A magyarok többet birtokolták a labdát, de általában csak mezőnyben járatták azt. Ennek ellenére Nego másodszor is helyzetbe került, ezúttal Vargától kapott remek passzt, ám hiába próbálkozhatott tisztán 14 méterről, lövése jócskán elkerülte a bal felső sarkot. Az első félidő második felében is a vendégek futballoztak meddő mezőnyfölényben, ebben a periódusban Kerkez került helyzetbe, Kelleher pedig addigi legnagyobb védésével óvta meg a kapuját a góltól. A hazaiak támadójátéka a 36. percig semmiféle veszélyt nem jelentett Gulácsi kapujára, viszont akkor az első kísérletükből betaláltak, mert a magyar védelem teljesen szabadon hagyta Idahot. A szigetországiak öröme azonban nem tartott sokáig, mert a 68. válogatott meccsén - ebből 29. alkalommal sorozatban - szereplő Lang második, címeresmezben elért góljával hamar egyenlített.

