Veres Roland kiütéssel nyerte első profi mérkőzését + videó

A korábbi kick-box világbajnok, Veres Roland rögtön az első menetben kezdeményező stílusban lépett fel John Taylor ellen, ebből pedig hamar kiütés lett. Az eredetileg 4 menetesre tervezett mérkőzés az első menet közepén véget ért, amikor egy testre ütött horog után az amerikai földre került és nem tudta vállalni a folytatást. Roland a meccset követően kiemelte, sokat jelentett számára, hogy ennyi honfitársa támogatta Miamiban.