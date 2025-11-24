Keresés

2025. 11. 24. Hétfő
Sport

Veres Roland kiütéssel nyerte első profi mérkőzését + videó

2025. november 24., hétfő 07:04 | HírTV
ökölvívás profi boksz Veres Roland

Veres Roland kiütéssel nyerte meg első profi ökölvívó mérkőzését, amelyre szombat este Miamiban került sor. A 26 éves ökölvívó tehát sikerrel vette az első akadályt a világbajnoki címig vezető úton.

A korábbi kick-box világbajnok, Veres Roland rögtön az első menetben kezdeményező stílusban lépett fel John Taylor ellen, ebből pedig hamar kiütés lett. Az eredetileg 4 menetesre tervezett mérkőzés az első menet közepén véget ért, amikor egy testre ütött horog után az amerikai földre került és nem tudta vállalni a folytatást. Roland a meccset követően kiemelte, sokat jelentett számára, hogy ennyi honfitársa támogatta Miamiban.

 

 Hétfőn kezdődik a legnagyobb belgiumi szakszervezetek által a kormány megszorító csomagja ellen szervezett háromnapos sztrájk, amely jelentős zavarokat okozhat a vasúti és tömegközlekedésben, a közszolgáltatásokban, valamint a légi közlekedésben.

