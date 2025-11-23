Veres Roland győzött: Súlycsoport-különbség ellenére KO-val nyerte első profi bokszmeccsét

Megosztás itt:

Veres Roland, a kick-boxban ötszörös világ- és kilencszeres Európa-bajnok, valamint Világjátékok-győztes sportoló sikeresen mutatkozott be a profi ökölvívók között. A magyar versenyző szombat este Miamiban, az Undisputed Performance Centerben rendezett gálán lépett kötelek közé, és már az első menetben rövidre zárta a küzdelmet.

Váratlan nehézségek a mérkőzés előtt

A debütálás nem volt zökkenőmentes az előkészületek során. A menedzsment tájékoztatása szerint Veres mindössze 72 órával a gála előtt értesült arról, hogy eredeti ellenfele sérülés miatt visszalépett. A szervezők gyorsan találtak beugrót a michigani John Taylor személyében, ám a mérlegelésnél kiderült: az új ellenfél egy súlycsoporttal nehezebb a 58,9 kilogrammos magyar sportolónál.

Veres Roland és szakmai stábja a körülmények ellenére vállalta az összecsapást, nem akarták lemondani a bemutatkozást.

Balhorog testre: Gyors befejezés

A mérkőzés képe igazolta a döntést. Veres már a kezdő gongszótól kezdve dominált, kezdeményező stílusával meglepte amerikai riválisát. A négy menetesre tervezett találkozó végül az első menet közepéig sem tartott: Veres egy pontos, testre mért balhoroggal padlóra küldte Taylort, aki nem tudta folytatni a küzdelmet.

"Tartottam a tervhez magamat... tudtam, hogy meg lehet ugrasztani. Sikerült is, és így KO-val tudtam debütálni" – értékelte a meccset Veres Roland, külön kiemelve, mennyit jelentett számára a helyszínen lévő magyar szurkolók buzdítása.

A cél a világbajnoki cím

Veres mentora, Robeisy Ramírez félig viccesen "megszidta" tanítványát a túl gyors győzelemért. "Szerettem volna egy kicsit hosszabban látni Rolandot profi körülmények között... de ahogy meglátta az ellenfele gyengeségeit, azonnal kiütötte" – nyilatkozta.

Mivel Veres Roland sérülés nélkül, sőt, szinte ütés nélkül hozta le a meccset, a menedzsment azonnal a folytatásra koncentrál. A tervek szerint két hónapon belül újra ringbe lép. A klub célkitűzése ambiciózus: három év alatt szeretnék eljuttatni a magyar bokszolót a 14. profi győzelméig, ami megnyithatná az utat valamelyik nagy szervezet világbajnoki címmeccse felé.