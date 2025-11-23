Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 23. Vasárnap Kelemen, Klementina napja
Jelenleg a TV-ben:

Két emelet boldogság

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Veres Roland győzött: Súlycsoport-különbség ellenére KO-val nyerte első profi bokszmeccsét

2025. november 23., vasárnap 13:00 | MTI

Nem tartott sokáig Veres Roland bemutatkozása a profi bokszolók táborában: a magyar sportoló Miamiban, az Undisputed Performance Center gáláján már az első menet közepén befejezte a küzdelmet egy testre mért balhoroggal.

  • Veres Roland győzött: Súlycsoport-különbség ellenére KO-val nyerte első profi bokszmeccsét

Veres Roland, a kick-boxban ötszörös világ- és kilencszeres Európa-bajnok, valamint Világjátékok-győztes sportoló sikeresen mutatkozott be a profi ökölvívók között. A magyar versenyző szombat este Miamiban, az Undisputed Performance Centerben rendezett gálán lépett kötelek közé, és már az első menetben rövidre zárta a küzdelmet.

 Váratlan nehézségek a mérkőzés előtt

 A debütálás nem volt zökkenőmentes az előkészületek során. A menedzsment tájékoztatása szerint Veres mindössze 72 órával a gála előtt értesült arról, hogy eredeti ellenfele sérülés miatt visszalépett. A szervezők gyorsan találtak beugrót a michigani John Taylor személyében, ám a mérlegelésnél kiderült: az új ellenfél egy súlycsoporttal nehezebb a 58,9 kilogrammos magyar sportolónál.

Veres Roland és szakmai stábja a körülmények ellenére vállalta az összecsapást, nem akarták lemondani a bemutatkozást.

 Balhorog testre: Gyors befejezés

 A mérkőzés képe igazolta a döntést. Veres már a kezdő gongszótól kezdve dominált, kezdeményező stílusával meglepte amerikai riválisát. A négy menetesre tervezett találkozó végül az első menet közepéig sem tartott: Veres egy pontos, testre mért balhoroggal padlóra küldte Taylort, aki nem tudta folytatni a küzdelmet.

"Tartottam a tervhez magamat... tudtam, hogy meg lehet ugrasztani. Sikerült is, és így KO-val tudtam debütálni" – értékelte a meccset Veres Roland, külön kiemelve, mennyit jelentett számára a helyszínen lévő magyar szurkolók buzdítása.

 A cél a világbajnoki cím

 Veres mentora, Robeisy Ramírez félig viccesen "megszidta" tanítványát a túl gyors győzelemért. "Szerettem volna egy kicsit hosszabban látni Rolandot profi körülmények között... de ahogy meglátta az ellenfele gyengeségeit, azonnal kiütötte" – nyilatkozta.

Mivel Veres Roland sérülés nélkül, sőt, szinte ütés nélkül hozta le a meccset, a menedzsment azonnal a folytatásra koncentrál. A tervek szerint két hónapon belül újra ringbe lép. A klub célkitűzése ambiciózus: három év alatt szeretnék eljuttatni a magyar bokszolót a 14. profi győzelméig, ami megnyithatná az utat valamelyik nagy szervezet világbajnoki címmeccse felé.

További híreink

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő

Már csak négyen maradtak: két énekesnek távoznia kellett a Megasztárból − Videón a nagy bejelentés

Tüntet a Fradi-tábor, Robbie Keane nem ezt ígérte a Nyíregyháza ellen

Megasztár elődöntő: megvan a második kieső

Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

F1, Las Vegas-i Nagydíj, verseny

Értékválasztás a gyakorlatban: Magyarország megfizeti az árát annak, hogy Európa legbiztonságosabb helye maradjon + videó

További híreink

Értékválasztás a gyakorlatban: Magyarország megfizeti az árát annak, hogy Európa legbiztonságosabb helye maradjon + videó

Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban

Hol van itt a mélyszegénység? 125 ezer új autó talált gazdára idén, a Toyota vezeti a piacot

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó
2
A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok
3
Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban
4
Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő
5
Hol van itt a mélyszegénység? 125 ezer új autó talált gazdára idén, a Toyota vezeti a piacot
6
Matematikai pofon Magyar Péternek: Kiderült, hogy a tömegpárt vidéken gyakorlatilag nem létezik
7
Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen
8
Forma-1: Verstappen nyert Las Vegasban, de Norris tett óriási lépést a világbajnoki cím felé
9
Vezércikk café – Magyar Péter leváltaná a teljes magyar ellenzéket + videó
10
Értékválasztás a gyakorlatban: Magyarország megfizeti az árát annak, hogy Európa legbiztonságosabb helye maradjon + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!