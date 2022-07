Vb-ezüstérmes a férfi kardcsapat

Megosztás itt:

Fotó: MTI/Mohamed Hoszam

Az idén Európa-bajnok magyar együttes a döntőben 45-37-re kapott ki az előző három vb-n is győztes és Tokióban olimpiai bajnok dél-koreaiaktól. A magyar válogatott a legutóbbi, 2019-es budapesti vb-n ugyancsak ezüstérmes volt, akkor szintén a dél-koreaiaktól szenvedett vereséget - egyetlen tussal.

Az aranyéremért rendezett kairói ütközetben a háromszoros olimpiai bajnok, az első egyéni vb-címét itt megszerző Szilágyi a nyitó asszóban 5-4-re verte Kim Jun Hót, majd Gémesi 6-4-re kikapott Oh Szang Uktól, az első kör lezárásaként pedig Szatmári 5-4-es vereséget szenvedett Gu Bon Giltől. A második szakasz 15-13-as dél-koreai vezetésről indult, de csakhamar jelentősen nőtt a különbség, mert a nagyon dinamikus akciókat indító Kim 5-1-re lelépte Gémesit. Szilágyi négy szép találattal kezdett Guval szemben, majd egy ütközés után a jobb lábfeje, nagy lábujja kezelésre szorult. Végül 6-5 lett ez az asszó, így csak eggyel kerültek közelebb a magyarok. A második kör végén Szatmári 5-3-ra kikapott Ohtól, így a dél-koreaiak 30-23-ra vezettek. Decsi lépett pástra Gémesi helyén, de nem tudott változtatni a tendencián, 5-1-re maradt alul Guval szemben, majd Szatmári faragott valamit a hátrányon Kim elleni 6-5-ös győzelmével. Az utolsó pár előtt 40-30-ra vezetett az ellenfél, végül Szilágyi 7-5-re verte Ohot, de a fordításra nem volt esély.

A magyarok a versenyük első napján, szerdán 45-30-ra győzték le a vietnámiakat, majd 45-33-ra a spanyolokat, ezzel negyeddöntőbe jutottak. A csütörtöki folytatásban 45-30-ra nyertek a törökök, az elődöntőben pedig - a hajrában fordítva - 45-42-re az olaszok ellen.

"Az elmúlt öt világbajnokságon négy ezüstérmet szereztünk, most már kezdjük unni" - mondta az eredményhirdetés előtt Szatmári András. "Nyilván mindenki nyerni akart, mindegyik csapattársam, ahogy én is. Megpróbáltunk szerintem mindent, de ki kell mondani, hogy ez a dél-koreai csapat brutál erős, a cserepadon is egy egyéni világbajnok, olimpiai bronzérmes ült."

Hozzátette: ahhoz, hogy a dél-koreaiak ellen nyerni tudjanak, mindenkinek kiemelkedő teljesítményt kell nyújtania.

"Ma, azt mondom, Áron volt az, aki hozta a tőle várhatót, én nem tudtam extrát nyújtani, próbáltam nagyjából a szintet hozni, de az meg kevés ahhoz, hogy őket megverjük" - értékelte a csapat teljesítményét.

"Nagyon készültünk már a világbajnokság előtt, hogy Dél-Koreával döntőt fogunk vívni. Ez volt a terv, és nyilván az volt a cél, hogy megverjük őket, de ma is erősebbek voltak, mint mi" - ismerte el Gémesi Csanád. "Legutóbb, a budapesti világbajnokságon nagyon kicsin múlt, most azért jobbak voltak nálunk. Dolgozunk rajta folyamatosan, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzájuk, én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, de ez nem az a mérkőzés volt..."

Arra a kérdésre, hogy miben járnak a többi csapat előtt a dél-koreaiak, úgy reagált, hogy ez egy egyveleg, de külön kiemelte a felépítésüket.

"Nagyon dinamikusak, olyan ruganyos, rugalmas az izomzatuk, hogy mi nem is nagyon tudjuk utánozni az ő mozgásukat, úgyhogy nekünk más fondorlatokat kell bevetni ellenük. Hát, ezeket próbáljuk kialakítani, és vannak is már fegyvereink, de mondom még egyszer, ez nem az a mérkőzés volt, amelyen ezeket sikerült jól felhasználni..." - folytatta.

A magyar kardcsapat sorozatban az ötödik vb-t zárta éremmel. Az előző négyen háromszor második, egyszer harmadik lett: 2016-ban az oroszoktól, 2017-ben és 2019-ben a dél-koreaiaktól kapott ki a döntőben, 2018-ban pedig bronzérmet szerzett.