Vb-2022 - Katarnak eddig 200 milliárd dollárjába kerültek a rendezési előkészületek

Az eddigi szervezési-beruházási költségekről az arab ország moszkvai nagykövete nyilatkozott a TASZSZ-nak. Ahmed bin Nászer bin Dzsászim Ál Száni sejk hangot adott annak a reményének, hogy megéri a befektetés.

"Bízunk benne, hogy képesek leszünk olyan vb-t szervezni, amellyel az egész világ elégedett lesz" - mondta.

Kitért rá, hogy a 2022. november 21-től december 18-ig zajló futballcsúcs mérkőzéseit öt városban és nyolc stadionban bonyolítják le. Elhangzott az is, hogy a vb kapcsán hatalmas infrastrukturális projektet valósítanak meg, s a stadionokon kívül új utakat, metrót, repülőteret, szállodákat és más turisztikai létesítményeket is építenek. Jelenleg hat aréna van készen a tornára, a fennmaradó kettő építése ez év végére fejeződik be.

A világbajnokságra másfél millió szurkolót várnak Katarba.