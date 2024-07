Varga Barnabás már labdás edzésen is részt vett

Egy biztos, mindent megtesz Varga Barnabás, hogy mielőbb visszatérhessen a pályára. Az edzőtáborban a konditermi kerékpárral kezdte a rehabilitációs munkát, majd a támadó a laza futóedzéseket is elkezdte, sőt ma már a labdával is közelebbi kapcsolatba került a délutáni tréningen.

