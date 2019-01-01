2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Váratlanul indította az évet Babos Tímea

MTI

2019. január 1., kedd 11:01

Babos Tímea már az első fordulóban búcsúzott a 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású aucklandi keménypályás női tenisztornán, mivel a keddi játéknapon két szettben kikapott a kanadai Bianca Andreescutól.

Az 1 óra 49 perces mérkőzésen a világranglista 152. helyezettje hét ászt szervált Babosnak (59.). A két játékos másodszor találkozott egymással, 2017 nyarán Torontóban a magyar teniszező 6:4, 6:1-re győzött.

Párosban Babos – a német Julia Görges oldalán – hétfőn a negyeddöntőbe jutott, ellenfelük egyelőre nem ismert.

 

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