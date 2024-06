Változtatott a kezdőcsapaton Rossi

"Nem keresek kifogásokat, hogy nem fújta be az első gól előtti szabálytalanságot, anélkül is nyertek volna a németek, akik rúgtak még egy gólt. Nem ez volt a döntő. De a videobíró korában nem kell hogy számítson, melyik csapat mennyire erős, ugyanolyan védelmet kell jelentsen Georgia és Magyarország, vagy mint Németország és Olaszország számára"

"Skócia mindig agresszív futballt játszik, az első két meccsen is ezt próbálta. Az első, németek elleni találkozót nehéz értékelni, mert korán tíz emberre fogyatkozott a szigetországi együttes, ami rémálom bármelyik csapat számára ilyen erős riválissal szemben. Ismerjük a skótok küzdőszellemét, amit megmutattak Svájc ellen, még ha volt is szerencséjük" - beszélt a soron következő ellenfélről Rossi, aki a legveszélyesebb játékosok között John McGinnt és Scott McTominayt említette.

"Két meccsen nulla pontot szereztünk, ezek után nincs más alternatíva, csak a győzelem. Ez egy ki-ki meccs lesz, amelyen mindkét csapatra ugyanolyan nyomás nehezedik. Nekik és nekünk is kell a három pont, egy cipőben járunk. Ha megvan, azzal továbbjuthatunk, de ha mégsem, akkor is úgy távozunk, hogy három pontot bezsebeltünk"

