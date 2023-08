Valter Attila: Ez volt a seggen csúszás melegágya

Megosztás itt:

Vasárnap az eredeti tervek szerint a Mataró és Barcelona közötti 182 kilométeres táv várt a mezőnyre. A szombati csapatidőfutam végeredményére is hatást gyakorló jelentős eső miatt biztonsági okokból az összetett állást a cél előtt kilenc kilométerrel rögzítették. A Montjuic hegyet is érintő barcelonai pályán így a szakaszsikerért és a neutralizálás ellenére a hegytetőn és a célban is kiosztott időjóváírásokért zajlott a harc.

A piros trikós Lorenzo Milesi a procyclingstats adatai alapján 21 évesen és 160 naposan a 11. legfiatalabb éllovas a háromhetes körversenyek történetében, az U23-as olasz időfutam-világbajnok ráadásul újonc a háromheteseken, így első szakasza után kezdte meg az összetett éléről a második etapot.

A hajrához közelítve egy körforgalomban a háromszoros győztes szlovén Primoz Roglic, illetve a bit Geraint Thomas is földre került egy bukásban, ám felzárkóztak a mezőnyhöz. Később Milesi is esett, ő viszont már nem tudott visszaérni a bolyba, így elvesztette a piros trikót. A szökésből ketten, az olasz Andrea Piccolo és a spanyol Javier Romo tartottak ki, az összetett állás lemérésekor 19 másodperccel tekertek a mezőny előtt. A különbségnek köszönhetően a szintén Grand Tour-újonc Piccolo vette át a vezetést összetettben, a neutralizálási pont után az esélyesek az óvatosság jegyében hátramaradtak, így köztük nem változtak a szombaton kialakult különbségek, Valter is ebben a csoportban tekert.

Az etapelsőségért hajtók utolérték a kétfős szökevénycsoportot az emelkedőn, a mintegy 35 fős csoportból Andreas Kron tekert el jó ütemben még a csúcs előtt, az ereszkedésben pedig megőrizte előnyét. Pályafutása első szakaszikerét aratta háromhetes körversenyen az Olimpiai Stadion mellett, majd a két napja elhunyt csapattársára, Tijl De Deckerre emlékezett a Lotto Dstny bringása.

"Ez egy kinti sport, eshet az eső, de a Tour de Hongrie-n egész jól meg tudták oldani, amikor hasonló helyzet állt elő. Nyilván a városnak nem jó, Budapestnek sem volt jó, de a versenyzők értékelték a gesztust"

- utalt az M4 Sport helyszíni stábjának az időfutamban és mezőnyversenyben is magyar bajnok Valter a májusi magyar körverseny fővárosi záróetapjára, amelyen ugyancsak eső miatt az eredeti táv felére rövidített szakaszt tekertek le lassú tempóban, az összetett eredmény nem változott és a szakaszgyőzelemért sem harcoltak a sprinterek. "Itt eléggé nehéz volt elérni bármit is a rendezők részéről, annyit sikerült, hogy ezt a brutális körpályát nem kellett élesben teljesíteni".

Valter hozzátette, előtte 22 kilométer alatt 39 körforgalmat szeltek át szűk, kacskaringós utcákon, a vizes úton a piros-fehér zebrák felfestései csúszósak voltak.

"Hogy úgy mondjam, a seggen csúszás melegágya. Volt is nem kevés esés"

- emelte ki a 25 esztendős Valter, aki elárulta, a végén csapattársával, a holland Robert Gesinkkel azon gondolkoztak, a mezőny fele eleshetett-e az etapon.

Kérdésre válaszolva kitért rá, hogy tudomása szerint Roglic rendben van a bukása után, ám igazából a verseny után derülnek ki a dolgok. Miután ő maga a Tour de France-címvédő dán Jonas Vingegaard társaságában elöl tekert, így csak hallotta egymás után a bukásokat, hátrébb kemény lehetett a mezőny sűrűjében.

Azt is megemlítette ugyanakkor, hogy ilyen helyzetben nehéz jó megoldást találni, mikor "egy barcelonányi ember" szeretné látni a versenyt.

Eredmény (a Vuelta honlapja alapján):

2. szakasz, Mataró-Barcelona, 182 km:

1. Andreas Kron (dán, Lotto Dstny) 4:10:06 óra

2. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin-Deceuninck) azonos idővel

3. Andrea Vendrame (olasz, AG2R Citroën) a. i.

...73. Valter Attila (Jumbo-Visma) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Andrea Piccolo (olasz, EF Education-EasyPost) 4:27:23 óra

2. Javier Romo (spanyol, Astana Qazaqstan) 11 másodperc hátrány

3. Iván García Cortina (spanyol, Movistar) 13 mp h.

...58. Valter 45 mp h.

Hétfőn a Súria és az andorrai Arinsal közötti 158,5 kilométeres táv és hegyi befutó vár a mezőnyre. A 78. Vuelta a Espana szeptember 17-én Madridban zárul.

Borítókép: Valter Attila (Fotó: Eric Alonso/Getty Images)