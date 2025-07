Utolsó percben szerzett góllal ment tovább a Győr

Megosztás itt:

Az ETO Arénában rendezett mérkőzésen az algériai Nadir Benbuali kétszer is eredményes volt, de a hajrában szépített az örmény rivális, így hosszabbítás következett volna. A továbbjutást jelentő győri gólt Stefulj rúgta az utolsó percben.

A Győr a svéd AIK Stockholm és az észt Paide Linnameeskond párharcának győztesével játszik a selejtező harmadik körében. Az első mérkőzésen a svéd együttes idegenben 2-0-ra nyert, a svédországi visszavágó szünetében pedig már 3-0-ra vezet.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

ETO FC Győr-Pjunyik Jereván (örmény) 3-1 (1-0)

----------------------------------------------

Győr, ETO Aréna, v: Mervan Betjullahu (koszovói)

gólszerzők: Benbuali (16., 69.), Stefulj (90.), illetve Ocansey (84.)

sárga lap: Krpic (13.), Tóth R. (34.), Stefulj (91.), illetve Islamovic (75.), Milijkovic (95.)

Továbbjutott: a Győr, 4-3-as összesítéssel.

Győr:

-----

Petras - Tóth R., Abrahamsson, Krpic, Stefulj - Gavric (Boldor, 94.), Anton, Ouro (Vingler, 83.) - Nfansu (Zivkovic, 74.), Benbuali (Piscsur, 94.), Bumba

Pjunyik:

--------

Avagjan - Milijkovic, Almeida, Vakulenko, Kainurjosz (Metojan, 94.) - Alemao (Kovalenko, 82.), Islamovic (Vagner Goncalves, 81.), Kulikov (Hovhanasszijan, 67.) - Moreno Sanchez, Noubissi, Vareika (Ocansey, 67.)

Az első perctől kezdve látható volt, hogy az örmény együttes elsősorban a biztos védekezésre próbálja fektetni a hangsúlyt, hogy minél tovább őrizhesse az első mérkőzésen kiharcolt egygólos előnyét. A Győr ezzel szemben komoly labdabirtoklási fölény mellett igyekezett a lehető leghamarabb gólt szerezni, ennek megfelelően veszélyesebben is futballozott a riválisnál. A gól a 16. percben jött össze, amikor Tóth Rajmund beadását Benbuali fejelte a kapuba. A Pjunyik a hátrány és az összesített döntetlen állás ellenére nem nyílt ki, a hazaiak viszont a folytatásban is fölényben voltak, s többször is volt esélyük megduplázni a különbséget, de ez a szünetig nem sikerült.

Fordulás után semmit nem változott a játék képe, de ha lehet, akkor a Győr még nagyobb fölényben volt és teljes mértékben irányította a mérkőzést. A hazaiak egymás után dolgozták ki a helyzeteket, de betalálni nem tudtak. Egy kósza örmény ellenakció és veszélyes lövés után viszont újfent tapsolhatott a győri közönség, Benbuali ugyanis megszerezte saját maga és csapata második gólját - ismét fejjel -, amivel kedvező helyzetbe hozta a magyar együttest. A hajrában szinte a semmiből, de szép gólt szerzett a Pjunyik, az állás pedig hosszabbítást ért volna a számára, ám a 90. percben egy szöglet után Stefuljhoz pattant a labda, ő pedig teketóriázás nélkül bombázott a kapu bal felső sarkába a keresztléc segítségével. Az örmény együttes a lefújásig küzdött és próbálkozott egy újabb gólért, de ezt az időszakot már sikeresen kivédekezte a Győr.

Fotó: A Győr szurkolói a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában játszott ETO FC Győr - Pjunyik Jereván visszavágó mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. július 31-én. MTI/Krizsán Csaba