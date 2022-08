Úszó Eb: Verrasztó ezüstérmes, Kós negyedik 400 vegyesen

Megosztás itt:

Verrasztó Dávid a 400 vegyes háromszoros Európa-bajnokaként, a legjobb idővel kvalifikált a döntőbe, míg a 200 vegyesen junior-világcsúcstartó Kós Hubert negyedikként jutott fináléba, amelyben nem lehetett mit kezdeni a hazai medencében fantasztikusan úszó Alberto Razzettivel, aki mintegy két másodpercet vert a 4:12.58-cal második helyen záró Verrasztóra. Noha Kós gyönyörűen hajrázott, az érem nem jött össze neki, a negyedik helyen zárt.

„Ez volt a realitás, nem volt most esélyem ellene. Izgultam is, azért hiába vagyok rutinos, szeretem felépíteni az éveimet, versenyről versenyre haladni. Csúnyán elvoltam csúszva pár hónapja. Ez volt a százöt százalék. Mindenki tudja, milyen vagyok, a tutira megyek. Tavaly is, az olimpia előtt itt úsztam jó időt azért, hogy tudjam, bennem van. A mostani felkészülésem utolsó egy hónapjára mondhattuk, hogy igen, ez én vagyok, előtte azért nem úgy mentek a dolgok. Nem rosszul, az nem igaz, de én is tudom, mi az, amit tudok edzésen, és abból mennyi lesz” – mondta Verrasztó Dávid a döntő után az M4 Sportnak.

Szabó Szebasztián az 50 pillangó második középdöntőjében az ötödik helyen zárt, a 23.36 másodperccel a hetedik legjobb idővel jutott be a pénteki fináléba.

„Picivel jobb volt, mint reggel, sokkal jobban élveztem, kíváncsian várom a holnapot. Nem számít, hogy a hetedik idővel vagyok döntős, még akár jól is elsülhet, hogy a szélén úszom” – nyilatkozta Szabó az M4 Sportnak.

VIZES EB, RÓMA

ÚSZÁS

KÖZÉPDÖNTŐK, DÖNTŐK

Férfi 50 m pillangó, középdöntő (Szabó Szebasztián 23.36 másodperccel a hetedik legjobb idővel döntős)

Női 100 m gyors, középdöntő

Férfi 400 m vegyes, döntő: 1. Alberto Razzetti (olasz) 4:10.60 perc, 2. VERRASZTÓ DÁVID 4:12.58, 3. Pier Andrea Matteazzi (olasz) 4:13.29, 4. KÓS HUBERT 4:13.77

KÉSŐBB

18.25: női 200 m hát, középdöntő (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter)

18.35: férfi 100 m mell, középdöntő

18.51: női 4x200 m gyorsváltó, döntő (Magyarország)

19.04: férfi 4x200 m gyorsváltó, döntő (Magyarország)

