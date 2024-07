Ungvári Attila: Különösen fájdalmas egy olimpián így kikapni

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Fájdalmas döntetlen Angola csapatával A magyar női kézilabda-válogatott váratlanul nagy csata végén 31-31-es döntetlent játszott Angolával a párizsi olimpia keddi versenynapján, a csoportkör harmadik fordulójában. A Kreml szóvivője visszautasította az amerikai vádakat A Kreml határozottan visszautasítja és abszurdnak tartja azon amerikai titkosszolgálati állításokat, amelyek szerint Oroszország annak lehetőségét keresi, hogyan avatkozhatna be többféle módon is a novemberben esedékes amerikai elnökválasztásba - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.