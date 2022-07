Ukrajnában eltiltották az olimpiai bajnok Viktor Petrenkót

Megosztás itt:

Az 53 éves műkorcsolyázó dél-oroszországi bemutatókon lép fel, és az ukrán szövetség szerdai közleménye szerint a versenyző cselekedete szégyenletes, hiszen Oroszország február 24-e óta háborúban áll Ukrajnával. Az odesszai születésű Petrenko olimpián szovjet színekben 1988-ban harmadik, a Független Államok Közössége színeiben pedig 1992-ben aranyérmes volt.

Világbajnokságokon szovjetként kétszer volt második, és 1988-ban Budapesten harmadik, majd FÁK-versenyzőként 1992-ben győzött. Európa-bajnokságokon szovjetként kétszer diadalmaskodott, kétszer volt harmadik, FÁK színekben második lett, míg 1994-ben, immár ukrán műkorcsolyázóként aranyérmes lett.

Később volt az ukrán szövetség alelnöke, és az 1990-es évek közepe óta gyakran dolgozott az Egyesült Államokban is. Az ukrán vezetés Anatolij Timoscsuk labdarúgóedzőt is eltiltotta otthon, mivel továbbra is Szentpéterváron dolgozik: az egykori országos kedvencet megfosztották edzői engedélyétől, a nemzeti színekben válogatott labdarúgóként kiérdemelt összes címét és elismerést visszavették tőle.

MTI