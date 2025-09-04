Újra megrendezik Magyarország egyik legnépszerűbb extrém akadályfutó versenyét

Megosztás itt:

Az indulóknak természetes és mesterséges akadályokat kell majd leküzdeniük.

"A Fighters’ Run nemcsak egy verseny – ez egy közösségi élmény, amelyben mindenki megtapasztalhatja a határai feszegetését és az összetartás erejét" – mondta Sisak Zsófia, a sorozat versenyigazgatója.

A rendezvényen különböző kategóriák és távok várják a résztvevőket, így az amatőröktől a profi sportolókig bárki megtalálhatja a számára legnagyobb kihívást. Lesznek egyéni akadályfutó számok kezdőknek, rövid- és hosszabb távú egyéni versenyek gyakorlottabbaknak, csapatverseny, gyerekverseny, akadályok nélküli terepfutás és kutyás terepfutás.

A szervezők családbarát helyszínnel, kitelepülő partnerekkel, büfével, szurkolói zónával, kempingezési lehetőséggel és egész hétvégén át tartó fesztiválhangulattal készülnek. Az eseményre szeptember 7-ig lehet online nevezni, a helyszínen kizárólag a megmaradt helyekre tudnak regisztrációs lehetőséget biztosítani.

MTI